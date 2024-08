Esto es lo que pasa si le haces un Bizum a alguien que no lo tiene activado

Bizum nos ha acostumbrado a poder realizar transferencias instantáneas a cualquier persona desde el móvil y sin ningún recargo.

El éxito del proveedor de servicios de pago reside en que más de 25 millones de personas ya lo usan y a su acuerdo con 34 entidades bancarias para desarrollar el producto.

La consecuencia es que todos los españoles lo utilizan de forma habitual independientemente de su edad.

No sólo para pequeños pagos entre amigos, sino también para pagar en locales, a las ONG o incluso en Amazon. ¿Pero qué pasa si enviamos dinero a través de Bizum a alguien que no tiene?

Enviar un Bizum a alguien que no tiene

Supongamos que envías dinero a un amigo, introduces su teléfono y le mandas el dinero oportuno.

Lo primero que te sorprenderá es que no recibirás ninguna notificación de envío de dinero como ocurre de forma habitual. Entonces, ¿qué pasará con tu dinero? Hay dos escenarios posibles:

El banco es compatible con Bizum

Si tu destinatario vive en España éste es el escenario que te encontrarás en el 99% de las ocasiones. Bizum tiene un acuerdo con la gran mayoría de entidades bancarias que operan en el país.

Una vez envíes el dinero, lo primero que ocurrirá es que el destinatario recibirá un SMS avisándole.

En ese mensaje su banco le avisará de que está pendiente de recibir dinero a través de Bizum y que debe activar el servicio para cobrarlo.

Desde ese momento el usuario tendrá un plazo de 48 horas para activarlo y recibir la cantidad que le has enviado.

En caso de que no lo haga no debes preocuparte, directamente el dinero no se te descontará de tu cuenta.

El banco no es compatible con Bizum

Viviendo en España esto es un caso extraño y que muy probablemente sólo te ocurrirá con personas que no residan aquí.

En este caso se te notificará un error en el envío y el dinero nunca se te descontará de la cuenta.

Para enviar el dinero deberás buscar alternativas como la tradicional transferencia bancaria.

¿Qué pasa si lo solicito y no tiene?

Otra opción que puede ocurrir es que le pidas un Bizum a una persona que no cuenta con el servicio. El proceso es muy similar.

En este caso también se le enviará un SMS de invitación al destinatario y contará con dos días para activar Bizum.

Si lo hace, tendrá otros siete días de plazo para aceptar o rechazar tu petición.