Ya hay día para una nueva ola de calor en España con temperaturas de 45ºC y la AEMET avisa: a partir del martes y hasta el jueves

Una nueva ola de calor en España llega con temperaturas de 45ºC y la AEMET avisa, a partir del martes y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en algunos cambios importantes. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que las temperaturas pueden complicarse por momentos. Lo peor que nos podría pasar este verano es ver como el termómetro no deja de subir y no nos da ninguna tregua.

A partir del martes y hasta el jueves tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia. Es hora de conocer lo que nos espera en esta nueva ola de calor que pone los pelos de punta. Esta semana va a empezar con cifras que pueden ser las que nos van a acompañar en estas próximas jornadas, de tal forma que tocará esperar lo inesperado. España se prepara para unas cifras que pueden poner los pelos de punta a más de uno, llega una semana en la que nos convertirá en un horno ibérico y activará todas las alertas.

A partir del martes y hasta el jueves se activa el aviso de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar todas las alertas, tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar llegando en cualquier momento. Lo que nos estará esperando en estos días en los que tocará estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estos expertos no dudan en darnos una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tenemos que afrontar un cambio de tendencia esencial.

Este jueves se activa el aviso de la AEMET en la que todo puede ser posible. Será el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden acabar generando una ola más terrorífica que la anterior. Lo que nos espera en estas próximas jornadas es un tiempo que realmente pone los pelos de punta.

El tiempo en España se acabará convirtiendo en una auténtica pesadilla en la que las altas temperaturas serán las que nos afectarán de lleno.

Hay día para una nueva ola de calor en España con temperaturas de 45ºC y la AEMET avisa

Una nueva ola de calor llega a España con temperaturas de 45ºC y un aviso importante de la AEMET. Lo que puede pasar es un importante cambio que nos sumergirá en lo peor de un tiempo en el que los cambios llegan de la mano de un aumento destacado de las temperaturas.

Tal y como nos explica la AEMET: «Durante el martes 21, los ascensos se generalizarán a prácticamente la totalidad peninsular, registrando descensos ligeros en puntos de la Ibérica, litorales del levante y el nordeste de Mallorca. Así, se espera que sea el primer día de la ola de calor, con temperaturas máximas alcanzarán los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha, cauce alto y medio del valle del Guadalquivir e interior de Mallorca, los 40-42 ºC en la cuenca del Genil y los 41-43 ºC en puntos del interior del tercio sureste, pudiendo superarse localmente los 44 ºC. El miércoles 22 se repetirán ascensos térmicos, pero esta vez centrados sobre el cuadrante suroccidental, donde podrían ser localmente moderados. Así, esperamos repetir los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha e interior de Mallorca, los 40-42 ºC en el valle del Guadalquivir y sierras adyacentes, así como en la cuenca del Genil, manteniéndose como zona más afectada el tercio sureste, donde se esperan 41-43 ºC en puntos del interior, pudiendo superarse localmente los 44 ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el jueves 23 persistirá la situación de bloqueo, con nuevos ascensos esta vez centrados sobre litorales de Alborán y tercio sureste, que se sumarán a los registrados días anteriores, y descensos importantes únicamente en el interior de Mallorca. Se espera que este sea el día álgido de la ola de calor, con valores en el entorno de los 37-39 ºC en el interior de Mallorca, 39-41 ºC en el este de Castilla-La Mancha, 40-42 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, los 41-43 ºC en el valle del Guadalquivir y sierras adyacentes, así como en la cuenca del Genil, y los 42-44 ºC en el tercio sureste, superándose los 45 ºC localmente. Por tanto, se pide extremar las precauciones durante las horas centrales de esta jornada. A partir del viernes 24, y de cara al fin de semana, se esperan descensos térmicos generalizados, si bien la incertidumbre es muy elevada. Por tanto, no se descarta que la ola de calor pudiera prolongarse más allá del día jueves 23».