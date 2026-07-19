Cielo poco nuboso y la posibilidad de polvo en suspensión marcan el día en toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el viento soplará de forma floja, con cambios hacia el sur y este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El día en Barcelona se presenta radiante, con el cielo completamente despejado que se despliega como un lienzo azul a primera hora. La temperatura nocturna ha dejado atrás una mínima de 26 grados y conforme avanza la jornada, es probable que el termómetro ascienda hasta alcanzar los 33 grados por la tarde. El ambiente, aunque cálido y acogedor, mantendrá una humedad relativa que puede hacer que la sensación térmica sea incluso más intensa, alcanzando esa máxima de 33 grados. El viento suave de dirección sureste soplará a unos 10 km/h, acompañado de ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h, proporcionando un ligero alivio.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un invitado generoso, prolongando la luz hasta las 21:20. No hay indicios de que la lluvia quiera hacer acto de presencia, lo que sugiere que se puede disfrutar de un espléndido final de día sin preocupaciones. A medida que caiga la noche, las temperaturas irán descendiendo hasta los 28 grados, ofreciendo un cierre cálido y agradable a un día que ha sabido desplegar su encanto.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire revuelto con probables lluvias

En L’Hospitalet de Llobregat, el día se presenta con un aire revuelto, como un lienzo que anticipa cambios inesperados. Las primeras luces del amanecer dibujan un cielo que comienza despejado, pero la sensación de que algo se avecina se siente en el ambiente, con ráfagas de viento que juegan entre las calles.

A medida que avancen las horas, el tiempo sufrirá una transformación notable. Por la mañana, las temperaturas rondarán los 27°C, pero a medida que la tarde se asome, se prevé un descenso térmico marcado, con máximas que alcanzarán hasta 34°C, muy por encima de la sensación térmica mínima de 25°C. El viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 35 km/h y la humedad se tornará agobiante, superando el 75%. Considere llevar paraguas, ya que las nubes cargadas podrían sorprender a más de uno.

Ambiente cálido y luminoso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente cálido y húmedo, producto de una alta humedad que alcanzará hasta el 75%. Las temperaturas rondan los 27°C durante la mañana, bajo un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la jornada, el termómetro subirá hasta los 33°C por la tarde, creando una sensación térmica de hasta 34°C, lo que hará que sea un día caluroso. La brisa de viento del sureste, aunque moderada con 10 km/h, podría presentar ráfagas de hasta 35 km/h, así que hay que estar atentos.

Con una probabilidad de lluvia que desciende por debajo del 20%, no se esperan precipitaciones en todo el día. La luz del sol comenzará a asomarse a las 06:33 y se despedirá a las 21:20, regalándonos casi 15 horas de luz. La jornada se perfila animada y luminosa, ideal para disfrutar al aire libre, aunque la sensación de calor podría hacer recomendable buscar algo de sombra durante las horas más intensas.

Cielo suave y ambiente tranquilo en Sabadell

Las mañanas se presentan con temperaturas suaves y un cielo que puede mostrar algunas nubes dispersas. Por la tarde, el tiempo seguirá estable, con mínimas probabilidades de lluvia y vientos ligeros que no alterarán la jornada, aunque hay que estar atentos a algunas ráfagas que pueden aparecer.

Es una ocasión ideal para disfrutar de un pasear por las calles, aprovechar el ambiente tranquilo y realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. Un día perfecto para llevar a cabo las tareas diarias con serenidad y bienestar.