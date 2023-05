La hermanastra de la supuesta hija de Juan Carlos I revela toda la verdad de lo sucedido, así como el trato recibido por su familia. El rumor sobre la posible hija secreta del Rey emérito ha golpeado con fuerza la alta sociedad española. Las partes implicadas niegan que este rumor sea verdad, pero una de las personas que ha estado cerca de la familia, en calidad de hermanastra, ha decidido contar todo lo que vivió, para intentar arrojar algo de luz sobre este tema real.

Habla la hermanastra de la supuesta hija de Juan Carlos I

La hija del conde de Montarco, Ana, hermanastra de Alejandra la supuesta hija de Juan Carlos I, concedió una entrevista a César Lumbreras, periodista de ‘COPE’. El motivo de sus palabras es poder revelar toda la verdad de un caso que ha golpeado con fuerza la alta sociedad española a la pertenece esta familia.

Ana ha hablado muy claro: «Yo tengo que decir que al pobre rey Juan Carlos le van a adjudicar de todo, pero, aparte de eso, si hemos guardado silencio durante 40 años toda la familia, siendo conscientes de que efectivamente Alejandra no era hija de mi padre, era porque él quiso caballerosamente darle sus apellidos, y tratarla como hija, y eso había que respetarlo».

Es decir, la familia era conscientes de que Alejandra no era hija de su padre, pero eso no impidió que la tratara como tal. Ella reconoce que fue un trato maravilloso que, seguro que no olvidará y que es, en esencia, tal como era su padre, todo un caballero que no dudó en hacer lo correcto.

Ahora bien, el hecho de que se le atribuya la paternidad a Juan Carlos I ya es un tema del que Ana se desmarca totalmente. Esta idea nace de la publicación de un libro y aunque no hay pruebas de este hecho y los propios protagonistas han desmentido, sigue siendo un rumor que corre como la pólvora.

Otros periodistas, como Mabel Galaz también han hablado sobre Alejandra como posible hija del rey Juan Carlos. Según esta, «su madre jugaba diciendo que se parecía bastante a la infanta Cristina». Las dos son rubias, aunque más allá del color de pelo, los rasgos de una y de otra, son radicalmente distintos.