El PSOE se retrata en Bruselas: vota en contra de prohibir amnistías por delitos de malversación». Hoy en LEVÁNTATE OK nos hacemos eco de una noticia de OKDIARIO y te contamos que la Comisión Europea ha confirmado que existe una «investigación en marcha» sobre la Ley de Amnistía. Así lo manifestado en una carta dirigida al eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez Lázara que pedía saber de la institución europea las «preguntas o solicitudes de información» respecto a la medida de gracia «que el gobierno español haya recibido de la Comisión Europea».

La Comisión ha negado la entrega de esta información alegando que existe una «investigación en marcha», algo que hasta ahora se había resistido a confirmar el comisario de Justicia, Didier Reynders, alegando que esperaría hasta que terminase el proceso legislativo y se conociera el texto final. Mientras, en España, Junts ha dado un paso más: ha amenazado con dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez si la Ley de Amnistía no incluye los delitos de terrorismo y alta traición y se aplica «de manera inmediata». Así lo ha trasladado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull. «Lo que acordamos con el PSOE era resolver un conflicto político y la base era la Ley de Amnistía. Si esta base falla, ya no hace falta que lleguemos a todo lo demás», ha señalado para agregar después: «Si el PSOE no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estará cumpliendo lo acordado».