Es ridículo pero es así, dice Javier Cárdenas, sobre la propuesta de Sumar, que achacaron a un error de transcripción su propuesta de sancionar y expulsar a periodistas. La pregunta es ¿dónde está el error de transcripción en «vamos a sancionar y expulsar a los periodistas»? Sumar, cuando se da cuenta de la que se lía, porque también hay periodistas de la izquierda que dicen que esto no puede ser, porque como los primeros mentirosos son ellos, dicen ‘a ver si me vas a fastidiar el negocio’, claro, si quieres poner una ley que me sancione cada vez que miento, esos periodistas se quedan sin negocio. Y hay unos cuantos ejemplos en la izquierda, en la derecha también, pero en la izquierda que son el 90% de los medios en España, habrán pensado ‘me quedo sin negocio que lo nuestro es mentir’. Y ahora dicen esto, «no, no, es un error de transcripción». ¿Dónde exactamente estaba el error?