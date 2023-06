Este miércoles en Levántate OK Javier Cárdenas le quita la careta a la izquierda de este país. El Gobierno confirmó este martes pasado el nombramiento de Dolores Delgado para ocupar la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ante lo que Javier Cárdenas afirma: «De derechos humanos, la menda lerenda, se lo habrá tenido que explicar alguien o habrá comprado un libro para informarse porque vamos tiene narices».

«Es algo tremendo lo que estamos viviendo en España y ojalá se termine pronto con toda esta lacra de lo que representa Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez, no el PSOE, porque en el PSOE no lo tragan, no lo quieren, lo podemos decir claramente, lo odian a Pedro Sánchez», destaca Cárdenas.

«En el PSOE creen que hay partido, pero no, lo creen su grupo de lameculos. Están buscando por todos los sitios, le han tratado de buscar a Feijóo por todos los sitios cualquier pequeño detalle, incluso le han estado investigando de su época en Correos, por ejemplo. Están dándole vueltas y vueltas, necesitan un escándalo, el tema es que mientras tanto no dejan de producirse escándalos en la izquierda y es que cuando en esta vida por desgracia, cuando algo va mal, no deja de ir mal, y a perro flaco todo son pulgas», recuerda Cárdenas.

Durante su intervención, Javier Cárdenas destaca que «Pedro Sánchez, al que hasta hace poco le resbalaba todo, porque en la derecha había problemas, pero en el momento en que han empezado los problemas en el PSOE en cascada, ya no paran». «La sociedad española está empezando a darse cuenta de quién es Sánchez», zanja Cárdenas.