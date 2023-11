Otra perla de este Gobierno, explica Javier Cárdenas en un nuevo programa de LevántateOK, cuyo error hará que cientos de agricultores tengan que devolver unas ayudas que recibieron por los daños a causa del volcán en La Palma . El consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, ha advertido este martes de que 1.296 agricultores de La Palma afectados por la erupción del volcán deberán devolver en conjunto 3.520.000 euros en ayudas por la pérdida de renta, correspondientes a la campaña 2022-2023 a los agricultores afectados por el volcán de La Palma.

El motivo, no se hicieron de la manera adecuada. El consejero ha indicado que la devolución de las ayudas se debe a que el abono no se hizo de la manera correcta. Los beneficiarios cobraron más de lo que les correspondía «no se sabe si por las prisas o por la campaña electoral». Al final se pagaron unas pérdidas de renta «que no eran reales». 24 beneficiarios deben reintegrar más de 20.000 euros; 29 deben devolver entre 10.000 y 20.000; 107 entre 5.000 y 10.000; 542 entre 1.000 y 5.000; 532 beneficiarios con cuantías que oscilan entre los 100 y 1.000 y 60 productores deberán reintegrar menos de 100 euros.

«Entiendo que a esos agricultores les debió sorprender» que les ingresaran cantidades mayores a las que les correspondían, «pero nadie dijo nada. En la casuística habrá de todo», ha indicado el director general de Agricultura, para quien «no es fácil» tener que anunciar la devolución de parte de las ayudas, máxime cuando «no es un error generado por nosotros».