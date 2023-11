Desde el año 2019, dice Javier Cárdenas en un nuevo programa de LevántateOK, España gasta 14.000 millones de euros al año en subvenciones no auditadas gracias al gobierno del PSOE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que ese dinero no está sujeto a rendición de cuentas ni a procedimientos sancionadores por mal uso como ya informó OKDIARIO en su día.

La AIReF ha publicado este lunes el primer estudio dentro de su proceso de revisión del integral gasto público (Spending Review), que está centrado en la planificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un monto de 14.000 millones (de acuerdo con la base de datos nacional de subvenciones).No es que exista un descontrol, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el «recorrido» desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.

Las mismas fuentes han explicado que este estudio concreto sobre subvenciones les ha permitido detectar una falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas, ante lo que la AIReF vuelve a insistir en la necesidad de una programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas las administraciones.

Y mientras hay dinero para esto, el Gobierno de Sánchez dice que no tiene dinero para los enfermos de ELA. El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a Vox en el Congreso de los Diputados que la proposición de ley para aflojar la presión fiscal a unos 66.000 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no saldrá adelante. Y no lo hará porque, según asegura el Gobierno, tendría un coste inasumible para las arcas del Estado: 38 millones de euros.

Es un millón menos de lo que los Presupuestos Generales del Estado consignan en ayudas a la producción de cine en lenguas cooficiales como el catalán, el vasco o el gallego, de hecho «cambian todo tipo de leyes para hacer lo que les da la gana pero para tramitar una ley en favor de los enfermos de ELA y grandes dependientes no mueven un solo dedo». «Cuánta miseria». «No hay dinero para quienes de verdad lo necesitan. Es el Gobierno contra la gente».