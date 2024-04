Javier Cárdenas te informa en su programa de que ya va a comenzar la «purga» a jueces y periodistas por parte de Pedro Sánchez. Como ya ha publicado OK DIARIO, Sánchez ha lanzado un aviso de lo que ocurrirá a partir de ahora: continuará «con más fuerza si cabe». Asimismo, ha señalado que en este «punto y aparte» es el momento de «abrir paso a la limpieza» para acabar con lo que él mismo ha denominado como «la política de la vergüenza». Sánchez ha asegurado que sólo hay una manera de revertir esta situación. «Esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio» ha sentenciado, en referencia a «la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo».

Sánchez ha pedido a los españoles «que sean ejemplo». «Formamos parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España», ha concluido. Lo que seguramente nos espera va a ser sencillamente tétrico y posiblemente empiece con el asalto al Poder Judicial mucho más pronto que tarde. Ojo al dato». Además Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz socialista en el Senado, ha hecho este lunes unas gravísimas declaraciones en las que directamente urge a una reforma de la ley para cambiar los parámetros procesales e impedir que los jueces puedan investigar casos de presunta corrupción como el que afecta a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.