En el nuevo programa de LevántateOK de Javier Cárdenas, te informamos que la audiencia nacional le da la razón a Dani Pedrosa y tendrá que devolverle 3 millones de euros por el tiempo que residió en Reino Unido. Fue en los ejercicios de 2005 y 2006. Entonces no estaba obligado a tributar en España, cosa que sí le reclamaban. Este importe se suma a otros contenciosos ganados y que alcanzan los 22 millones de euros a favor del piloto de Sabadell.

El piloto, junto con su abogado, David Gil Fernández, de la firma AYG Asesores, hicieron un comunicado. «El pasado jueves 16 de noviembre se notificó por la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, una sentencia estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dani Pedrosa Ramal contra una liquidación por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006 en los que residía en Londres».

Todos estos procedimientos, contra los que ya no cabe recurso, han acabado con una condena a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas por el piloto (más de 22 millones de euros), así como al pago de los correspondientes intereses de demora. Esta sentencia es el final de un largo camino en el que la Agencia Tributaria ha visto cómo se han desestimado todos y cada uno de sus intentos por establecer la residencia de Pedrosa en España.

Recordemos que el ex futbolista Xabi Alonso y el piloto Jorge Lorenzo, también ganaron sendos litigios contra Hacienda. Xabi Alonso se negó a acordar con la Hacienda española, defendiendo así su inocencia hasta el final y siendo el único futbolista imputado que optaba por no pactar. El que fue futbolista del Real Madrid no dudó en sentarse en el banquillo de los acusados, declarando que había constituido la sociedad investigada bajo la dirección contable de su asesor, Iván Zaldúa, quien también ha resultado absuelto de los hechos que se le imputaban.