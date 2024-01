Javier Cárdenas desvela en un nuevo programa de LevántateOK que el Gobierno ahora reconoce que tiene 300.000 funcionarios más. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene como enseña la poca trasparencia en sus asuntos de Gobierno y se evidencia más si cabe tras ser requerido por algunas cuestiones con Bruselas.

El nuevo titular de Función Pública, José Luis Escrivá, ha hecho pública la cifra real de empleados públicos a finales de julio del año pasado. El dato asusta ya que superamos los tres millones, alcanzando así un máximo histórico. Este resultado se debe al descubrimiento de la existencia de casi 300.000 funcionarios más de lo estimado previamente. O no saben contar, o no saben los sueldos que pagamos todos nosotros, o no saben gobernar, tal vez las tres cosas juntas.

Poniendo un ejemplo con una cifra ridícula y por debajo del sueldo mínimo, imaginemos que cobran 1.000 euros cada uno, por 300.000, son 300 millones de euros al mes, dinero que pagamos todos los españoles y personas extranjeras que trabajan aquí, dinero de nuestros impuestos, esos impuestos que ahogan a los autónomos, empresas y trabajadores.

Y no es la primera vez que Bruselas le saca los colores a este Gobierno, recordemos que Bruselas volvió a desmentir al Gobierno de Pedro Sánchez con los constantes ataques de los ministros del Ejecutivo, entre ellos Yolanda Díaz, titular de Trabajo, a las empresas y las constantes referencias a los extraordinarios beneficios de las empresas como causa del alza del IPC. Un reciente informe de la Comisión Europea desvela que España es el país de Europa -junto con Portugal y Eslovenia- donde los beneficios de las empresas menos impacto tuvieron en el incremento del IPC en el periodo 2019-2022.