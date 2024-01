En un nuevo programa de LevántateOK, Javier Cárdenas explica algo que es preocupante. Cada mes se van de España 35.000 personas, eso son 1.200 cada día. Empezó la oleada en 2018, cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese año se fueron 310.000 personas, pero es que hace dos años, en 2022, se fueron casi medio millón de personas, la mayoría jóvenes con estudios. Se va lo mejor que tenemos que es gente menor de 35 años y estudiada.

La pregunta es: ¿quién viene para sustituirlos? ¿Los menas (menores extranjeros no acompañados, para los que creen que es ofensivo)? Por desgracia, mucho mena y no mena que viene no es para integrarse como uno más. Por ejemplo, la Guardia Urbana señaló que la «inmensa mayoría de los delitos en Barcelona son cometidos por extranjeros, el 80 %, y de ellos la mayoría son de menas (menores extranjeros no acompañados) magrebíes».

En el caso de los menores extranjeros, el problema se acrecienta al sumarse el hecho de ser jóvenes con el de ser inmigrantes. Muchos de ellos emigran siguiendo a sus mayores: padres, tutores, representantes legales. Tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados, según ha informado este viernes el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha asegurado que el incremento de la delincuencia en la capital está protagonizada por los denominados como menas.

En los últimos años, los extranjeros condenados por delitos sexuales han aumentado más de un 65% y la seguridad en los barrios más humildes ha desaparecido, una información que ocultan los medios de comunicación, lanzados a alentar el «efecto llamada» migratorio. Mientras tanto y sin ningún tipo de ayuda, como sí reciben al llegar a España los menores y no menores, se nos van los jóvenes preparados para trabajar en otros países.