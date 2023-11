Hoy Javier Cárdenas, en la nueva entrega de LevántateOK, te habla del socialista Borja Cabezón, ex alto cargo de Moncloa que fue enchufado como nuevo embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la Covid-19 y la Salud Global, según consta en la referencia del Consejo de Ministros. Y ello, pese a que no es ni diplomático ni médico, condiciones que sí reunía su antecesor en el cargo, Jesús Santos, que no llevaba ni tres meses en el puesto y que fue nombrado embajador ante la República Libanesa.

Cabezón, muy cercano a Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por Universidad Complutense de Madrid. Era director general adjunto y de desarrollo de negocio de una empresa solar fotovoltaica con presencia en España y América Latina. Durante su etapa en Moncloa, fue director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España. Previamente, fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Su currículum también señala que durante diez años fue consultor externo en una empresa multinacional española como miembro del consejo asesor, enfocándose en proyectos en América Latina. De hecho, fue propuesto a finales de 2020 para dirigir la Casa de América pero no hubo consenso con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Cabezón, al que algunos tachan de «comisario político de Sánchez en la Asamblea», llegó al puesto nueve de la lista regional del PSOE con polémica. Medio centenar de militantes denunciaron por carta a Franco un presunto pucherazo porque personas que recibieron muchos votos en las primarias no estaban incluidas. Militantes que fueron candidatos en las primarias a la alcaldía de Madrid como Marlis González y Enrique del Olmo, entre otros, firmaron dicha misiva de protesta. El señor Cabezón lleva un año cobrando 60.000 euros sin hacer nada referente a su nombramiento, te lo contamos todo.