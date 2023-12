Javier Cárdenas te explica quién es Roberto Sotomayor y qué es lo que Pablo Iglesias ha dicho de él. Roberto fue un deportista que consiguió cinco medallas como campeón de España, tres oros europeos, dos récords del mundo y un subcampeonato en atletismo. Fue candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, ha anunciado que se ha dado de baja del partido morado, y se marcha criticando a la cúpula.

El atleta entró en política en mayo de 2021 fichado por Ione Belarra, que meses después le apartó de tal manera que finalmente ha decidido dimitir junto a su ex portavoz en la Asamblea de la Comunidad, Carolina Alonso. Pero hace poco se fue de Podemos diciendo: «Hoy he presentado mi dimisión del CCE y mi salida de Podemos. Hay decisiones que son necesariamente dolorosas y esta es una de ellas. No dimitiré de la lucha social, de seguir creyendo en espacios de entendimiento y UNIDAD. Madrid bien lo merece. Nos vemos en las calles…», escribió el que fuera deportista en su perfil de Twitter, adjuntando una carta mucha más extensa en su página web.

«Presento esta carta de dimisión de un órgano de dirección en donde prácticamente ya no se consulta ninguna decisión importante, ni siquiera la de salirse del GP Sumar en unos momentos trascendentales para nuestro país, con una extrema derecha desatada en nuestras calles. Esta última decisión es otro paso más de una estrategia estatal que ha renunciado a los territorios y a la construcción de un Frente Amplio. Es incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no haya sido consultado a los inscritos previamente con una pregunta clara», sostiene.

«Durante las últimas semanas he visto con preocupación cómo el desánimo y la decepción se ha apoderado de nuestro espacio: se desinflan los círculos y el activo político se marcha o se desactiva. La salida de gran parte del Área Joven de la Comunidad de Madrid es un buen ejemplo.

La renovación del partido no existe. Quizás haga falta otra hornada de dirigentes que no esté tan implicada emocionalmente en esta batalla interna. El tejido social nos ve con rechazo», añade Roberto Sotomayor. Pues ahora el ex líder podemita Pablo Iglesias carga contra Sotomayor con estas palabras: «Ya puedes salir todas las noches y pasarte de la raya y de las rayas y no te va a pasar nada, campeón».