«Algunos diputados de Murcia han votado su cargo por el lenguaje de las flores, se están jurando los cargos, se están formando ayuntamientos y comunidades autónomas y en Murcia cuando han ido los diputados a jurar su cargo en la asamblea murciana, ya la tenemos con los juramentos extraños, por ejemplo, una diputada del PSOE ha jurado por el lenguaje de las flores, como te quedas», explica Javier Cárdenas. Esta diputada se llama Magdalena Sánchez Blesa y ha dicho «cuando hablemos del lenguaje de las flores habrá noticias de la primavera», nadie entendió nada.

Otro del partido podemita va y jura en latín, que traduciéndola dice «así siempre a los tiranos», una frase que Bruto de la antigua roma le dijo a Julio Cesar mientras le clavaba el puñal en la espalda, osea que toda una declaración de intenciones.

Otro podemita más juró por los jóvenes, los trabajadores y la comunidad LGTBIQ+. Y así uno tras otro, jurando de formas raras y poco ortodoxas que la mitad no entendían. Esto lo permitió el constitucional Conde Pumpido hace unas semanas y ahora se aprovechan de ello. A lo que Javier Cárdenas añade: «Honestamente una auténtica vergüenza, si no te vas a ceñir a la Constitución no vales para político, esto lo hizo Conde Pumpido para que los cínicos, de Esquerra Republicana, de Podemos y de Bildu, pudieran jurar como les diera la gana sin tener que jurar lealtad al pueblo español y al Rey y se permitió. Porque este país, si eres de según que ideología , se te permite todo porque ellos tienen la verdad suprema y si hace falta saltarse las normas establecidas hace muchos años, para que esta gente no tenga que jurar lealtad al pueblo español, se hace. Gracias Pedro Sánchez y mierdecillas adjuntos».