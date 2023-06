¿Qué te puede pasar por la cabeza para hacer esto?, pregunta Javier Cárdenas. La streamer JustFoxii, que ha revelado que un supuesto fan viajó hasta su casa para prenderle fuego a su coche en mitad de la noche. La chica dice: «Mi vida ha sido un infierno en el último año por todos los problemas que he tenido con acosadores», ha confesado: «Esto pasó hace unas semanas cuando estaba de vacaciones y estaba durmiendo. Mi madre me llamó llorando a las 2 de la mañana y me dijo ‘Lo siento mucho, alguien ha quemado tu coche’».

«Lo primero que quiero decir es que la persona ha sido detenida y la policía lo está investigando todo», ha declarado JustFoxii. La mujer pudo ver todo el daño por las cámaras de seguridad. «No me lo podía creer que ese era el coche por el que tanto había trabajado. Ver a alguien quitarme eso, fue muy doloroso, nunca seré capaz de entenderlo», ha continuado. «Hay que añadir que viajó más de 1.000 kilómetros para hacerme esto, lo que lo empeora todo en mi opinión», ha añadido, asegurando que el fuego también dañó su fachada, pero fue apagado antes de poner en peligro a su madre y a sus mascotas.

JustFoxii ha asegurado que la investigación continúa y que espera poder dar más detalles a lo largo del año sobre las futuras consecuencias que tendrá para el acosador. Y por último la chica dice: «Todos estamos muy traumatizados en manera que nunca podré describir. Me alegro de que todo el mundo esté sano y salvo. Nunca pensé que cuando empecé a hacer directo en 2015, me pasaría algo así a mí», ha concluido.