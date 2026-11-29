Hoy 29 de noviembre de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente intensas en el litoral, donde las brumas y nieblas también harán acto de presencia en zonas altas del interior. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán. El viento será inicialmente flojo del sur, intensificándose a moderado en la costa y girando a otras direcciones a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Jornada lluviosa y ambiente pesado

El cielo de Bilbao se despertará cubierto, como un lienzo gris que presagia lluvias inminentes. A lo largo de la jornada, la probabilidad de chubascos será alta y el ambiente pesado y cargado nos acompañará con una humedad que hará de esta jornada algo bastante húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, con una sensación térmica que no se alejará mucho de esos valores, así que abrígate bien si decides salir antes de que el sol, un tímido invitado, tenga la oportunidad de asomarse por el horizonte a las 08:21.

Ya por la tarde, las lluvias persistirán, manteniendo el cielo en un tono nostálgico, casi melancólico. Las temperaturas apenas cambiarán, con un suave descenso hacia la noche, donde el termómetro rondará los 9 grados. A medida que el sol se despida a las 17:37, es probable que continuemos viendo la lluvia caer. Así, la jornada en Bilbao se presentará como un día ideal para acurrucarse con un buen libro, mientras afuera el viento se mantiene calmado, casi susurrante, sin ninguna ráfaga que interrumpa la serenidad del hogar.

Niebla y lluvias persistentes todo el día en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en una atmósfera gris y melancólica, donde el viento agita las hojas y el horizonte se adivina cubierto por un denso manto de nubes. El día arrancará con lluvias persistentes y una sensación térmica que caerá hasta los 9 grados, mientras las ráfagas de viento del norte superan los 30 km/h, añadiendo un toque gélido a la frescura matutina.

A medida que avance el día, la humedad alcanzará niveles del 100% por la tarde-noche y las precipitaciones no darán tregua, manteniendo el ambiente húmedo y fresco. La temperatura no superará los 15 grados, creando un contraste notable con las condiciones de la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las inclemencias del tiempo no cederán.

Guecho: cielo cubierto y lluvias persistentes

Esta jornada amanece con un cielo cubierto y una sensación de humedad que la hace aún más pesada. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que significa que se espera un día completamente lluvioso. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 11 y los 15 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser de hasta 15 grados. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 20 km/h, aunque es importante destacar que se prevén ráfagas de hasta 30 km/h.

A medida que avancemos hacia la tarde, la situación seguirá siendo similar, con cielo cubierto y una probabilidad de lluvia manteniéndose en el 100%. La tarde será fresca y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 14 grados. La jornada de luz será corta, con salida del sol a las 08:22 y puesta a las 17:37, lo que nos da un total de aproximadamente 9 horas de luz. Así que, si necesitas salir, asegúrate de llevar un paraguas, ya que no habrá tregua para la lluvia.

Santurce: probabilidad de lluvias y nubosidad

El tiempo presenta una jornada con probabilidades de lluvias durante todo el día, alternando momentos de nubosidad. Las temperaturas se mantendrán entre los 10 y 15 grados, con un viento suave que soplará del norte, lo que puede dar una sensación fresca en algunas horas.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como un relajante paseo o una visita a algún rincón familiar. Aunque la lluvia puede hacer su aparición, no hay motivo de preocupación; un paraguas a mano garantizará una experiencia placentera.

Cielos nublados y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos muy nublados y una atmósfera cargada, con temperaturas que rondarán entre los 8 y 14 grados. A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique, convirtiéndose en un protagonista absoluto de la tarde y noche.

Es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre, ya que la sensación térmica será más fresca debido a la humedad. A pesar de lo inhóspito del tiempo, las hojas de otoño ofrecen un hermoso contraste en la ciudad.