Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 20 al 26 de junio

Sube: Margarita de Dinamarca

La reina de Dinamarca decidió revocar en 2022 los títulos de príncipes y princesa de sus nietos Nicolás, Henrik, Félix y Athena, hijos del príncipe Joaquín. Era una forma de evitarle problemas a quien sería su sucesor, el actual rey Federico X desde el 14 de enero de 2024. Y, por supuesto, también era la primera vez que el titular, en este caso la titular, de una institución, tomaba una decisión tan radical. Su hijo Joaquín no lo entendió ni tampoco su actual esposa, Marie. Y a los nietos, aunque dos de ellos muy niños, tampoco les gustara, sobre todo a los dos mayores, Nicolás y Félix, de 23 y 20 años respectivamente, habidos en el primer matrimonio de su padre con Alejandra, que luego, tras el divorcio, tantos quebraderos de cabeza causaría a la familia real. Pero la reina Margarita lo tenía muy claro. Había que modernizar el reinado, ajustar presupuestos, y no quería dejar ese marrón al que sería su sucesor, Federico. Ahora, el nieto mayor, Nicolás, acaba de realizar un documental que pronto se emitirá en Dinamarca. Veremos cómo deja a su abuela, la queridísima reina Margarita.

Sube: Cristóbal Toral

Esta semana ha sido presentado un documental sobre el gran pintor español Cristóbal Toral, con una composición como si fuera un cuadro del famoso artista, en un acto presidido por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de Madrid, Mariano de Paco Serrano, destacó que Toral es un artista cuya obra constituye su pilar fundamental de expresión y de comprensión de nuestra realidad. El documental de 49 minutos Toral, el genio de Antequera es un proyecto con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad en la que nació y que le rinde homenaje con este documental al grandísimo artista malagueño. Presentes también estuvieron la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, Manuel Barón, alcalde de Antequera, el director del Sol de Antequera, Antonio José Guerrero Clavijo, José Antonio Sánchez, presidente de Telemadrid y el que fuera alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, entre otros.

Baja: Patxi López

El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, con su actitud peloteril, cortesana y sin pudor, por salir en ridícula defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, gritando ante Sus Señorías el servil slogan de «Yo, con Begoña» ante las críticas de las que estaba siendo objeto en el Parlamento. Nunca se ha visto «un grado de cesarismo» tan grande como este. Increíble de creer, «tierra trágame», supongo que dirían algunos de sus compañeros de la bancada pero… «detrás del vallao, callao».

SUBE: Pilar Domingo Calap



La conocida viróloga es autora de una terapia personalizada como fagoterapia, que actúa sobre aquellos pacientes con resistencia a los antibióticos a la hora de actuar contra aquellas bacterias que infectan y parasitan los órganos. Parece ser que no tienen ninguna contraindicación; son proteínas que luego desaparecen. Según la viróloga, «bastó con inhalar el fago para que diez días después la bacteria, que había atormentado a la paciente mallorquina Irene Nevado, con dos trasplantes de pulmón en 2008 y 2019, ya fuera indetectable en el organismo de Irene». Lo que no se entiende es por qué el Ministerio de Sanidad no da vía libre a este tratamiento.