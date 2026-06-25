La revolución del censo y los nuevos españoles

Hace unos días pude asistir con alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria a una interesante sesión de trabajo con el director del Instituto de Estudios Económicos, IEE, Gregorio Izquierdo, donde analizamos su último informe que trata el aumento demográfico en España como un factor explicativo del actual ciclo económico.

La realidad es que, en nuestro país, la inmigración ha dejado de ser un fenómeno marginal para pasar a ser ya un importante componente estructural clave para explicar la evolución reciente de nuestra economía. Somos uno de los países occidentales con una menor natalidad, la tasa bruta fue de 6,5 nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes, un visible envejecimiento y un saldo vegetativo negativo, ya que desde el año 2015 las defunciones superan los nacimientos.

Los flujos migratorios están protagonizando nuestro crecimiento poblacional, el aumento del empleo y una parte relevante del incremento de nuestro PIB y consumo. El incremento de nuestra población explica el 43% del crecimiento de nuestro PIB entre 2018 y 2025, según el IEE. La población de 16 a 24 años nacida en España se redujo un 6 % entre 2002 y 2025, mientras la nacida en el extranjero creció un 286 %, pasando de 2 a 8 millones de personas.

Este impulso demográfico no es neutro con respecto a los servicios públicos, elevando la tensión entre la oferta y demanda en vivienda asequible, el comprador extranjero representa el 17 % de las transacciones, de los servicios públicos de salud y de educación principalmente. Por ello las políticas públicas de inmigración deberían formar parte de la estrategia de crecimiento sin sustituir sus fundamentos estructurales, lo que no parece estar ocurriendo.

Veamos las principales fuentes de crecimiento de la población. España está acelerando su demografía utilizando mecanismos legislativos que aluden a realidades históricas, demográficas y migratorias. Son tres las vías diseñadas para sumar “nuevos españoles”: la adquisición de la nacionalidad española por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes puesto en marcha el presente año de 2026, y la vía de concesiones ordinarias de la nacionalidad por residencia, gestionadas por el Ministerio de Justicia.

Todas ellas presentando unas cifras récord históricas y que están generando un razonable debate sobre nuestra identidad, la integración, el impacto sobre la financiación y sostenibilidad de los servicios. La inmigración se convierte en un reto que preocupa cada vez más a la población, sobre todo si se produce de una forma masiva y descontrolada. Así ocurrió en Francia, Bélgica o Alemania, donde la inmigración irregular ha creado barrios en los que impera la inseguridad e incluso la policía no puede entrar para garantizar el orden.

La Ley de Memoria Democrática incluyó en su disposición adicional octava un mecanismo para que los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo pudieran solicitar la nacionalidad española. Una medida inicialmente prevista con vigencia de dos años que se ha prorrogado hasta octubre de 2025 con un gran volumen de solicitudes, 2,45 millones, de las que se han denegado el 2% de las recibidas.

Un impacto masivo en el Registro de Españoles Residentes en el Extranjero, PERE. A cierre del año pasado, más de 545.000 personas ya habían accedido a la nacionalidad española con Argentina a la cabeza, un millón de solicitudes, seguida de las 600.000 desde Cuba, los 200.000 desde Brasil o los 117.000 desde México y de otros países de América incluidos los EEUU por la presencia cubana en Miami. El proceso es muy lento y puede llegar a los cinco años, por la saturación en los consulados. Una vez resueltos todos los expedientes, el total de españoles en el exterior superará los cinco millones sumando los más de tres millones registrados en la actualidad.

Las voces favorables al proceso destacan la reparación histórica, la reconciliación y la generosidad con las familias de los exiliados, contribuyendo a rejuvenecer nuestra población con nuevo capital humano, siendo un proceso que fortalecerá los lazos con Hispanoamérica. Los críticos señalan que se concede la nacionalidad española, que incluye el derecho al sufragio lo que altera el censo electoral, sin exigir ni una residencia ni un arraigo real en España, diluyendo la noción de ciudadanía. Una preocupación por un «efecto llamada» para obtener un pasaporte europeo sin un compromiso con nuestro país y nuestros valores. Al margen de la crítica a los desafíos logísticos y administrativos en una tramitación de millones de expedientes en los consulados, sin todas las garantías.

Como segunda fuente del futuro crecimiento demográfico, en enero de 2026, el Gobierno aprobó un Real Decreto para iniciar una regularización extraordinaria de personas extranjeras ya presentes en nuestro país. Transformando en posibles beneficiarios a aquellos ciudadanos que se encontrasen en España antes del día uno de enero de 2026 y pudiesen acreditar al menos cinco meses de permanencia. Destinado a regularizar inmigrantes no legalizados sin antecedentes penales, cumpliendo otros requisitos como demostrar la intención de trabajar, tener vínculos familiares o ser vulnerables.

A mediados de junio de 2026 cuando ya estamos en la recta final, se conoce la cifra de solicitudes, cercana a un millón, de las que 360.000 han sido ya admitidas a trámite. El Gobierno ha hecho pública su estimación de 500.000 beneficiarios finales, aunque algunas fuentes policiales elevan esta cifra a los 1,2 millones de extranjeros regularizados. Este proceso otorga la autorización de residencia y trabajo por un año, renovable, pero no da la nacionalidad de una forma inmediata, abriendo la puerta a solicitudes futuras por residencia continuada según las nacionalidades de origen. Responde a una realidad de existencia de trabajo irregular, permitiendo que aflore parte de la economía sumergida, aumentando las cotizaciones a la Seguridad Social. Los extranjeros ya representan el 14,1% de los afiliados, son 3,1 millones de personas que han impulsado el crecimiento reciente de nuestro PIB.

Los objetivos de la norma son mejorar sus condiciones de vida, la integración y el acceso a los derechos, cubriendo las necesidades de mano de obra en los sectores clave como la construcción, el turismo y el cuidado de personas. Un acto de justicia social y de pragmatismo demográfico ante el visible envejecimiento de la población española.

Se ha denunciado el «efecto llamada» que premia la entrada irregular y produce una sobrecarga de servicios públicos tales como la vivienda, la sanidad y la educación, sobre todo cuando se produzca el reagrupamiento familiar, en un proceso muy acelerado e imprudente que además ha hurtado el imprescindible debate parlamentario. Una medida criticada por nuestros socios europeos, principalmente Italia, Bélgica y Dinamarca, por posibles movimientos secundarios de las personas regularizadas, en una reciente discusión sobre los centros de deportación europeos durante la cumbre en Bruselas.

También se ha hecho pública la preocupación de nuestra policía sobre la imprevisión y precipitación del proceso, así como de la imposibilidad de comprobar los antecedentes penales de los ciudadanos provenientes de estados fallidos que además tienen focos de terrorismo yihadista. También se constata la dificultad de asignar citas de toma de huellas de los solicitantes para obtener la Tarjeta de Identidad Extranjera, TIE, imprescindible para la contratación laboral o la obtención del carnet de conducir. Todo ello en medio de un caos administrativo del que se están aprovechando las mafias que trafican con documentación falsa y las estafas sobre venta de citas previas inexistentes. Instituciones, asociaciones y expertos advierten del previsible desbordamiento de los servicios públicos por la falta de planificación.

Finalmente, la concesión de la nacionalidad española por residencia, realizada por el Ministerio de Justicia, se elevó en 2025 a 300.000 adquisiciones, suponiendo un récord del 19 % superior al año anterior de 2024. De ellas destacan los 42.114 procedentes de Marruecos y 37.700 de Colombia. Mediante este proceso, se reconoce la integración real de ciudadanos tras años de residencia, trabajo y contribución, fortaleciendo la cohesión social y la demografía. España ha superado los 10 millones de nacidos en el extranjero durante 2026, el 20% de la población total. Muchos nuevos españoles son jóvenes y activos laboralmente. La principal crítica es relativa a la supuesta laxitud en los requisitos de integración, pese a que esta vía exige más arraigo que la Ley de Nietos.

Estos tres procesos están sumando anualmente cientos de miles de nuevos españoles en un momento histórico en el que España había pasado de ser un país emisor a un receptor neto, con una población extranjera en máximos impulsando nuestro crecimiento demográfico. Con más de 3,3 millones de solicitudes para el periodo 2026-2030 el resultado final marcará un antes y un después en la demografía española. El éxito final de estas políticas demográficas dependerá de las políticas paralelas de acogida, en materia de empleo, vivienda y servicios públicos. Políticas públicas que hagan este incremento poblacional compatible con la convivencia ciudadana y la cohesión.

Somos ya el país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe al cabo del año, además de ser el que más número de emigraciones registra del conjunto de la UE.

De acuerdo con los datos de Eurostat, en el año 2024 se registraron casi 6 millones de inmigrantes en los países de la UE de los que 4,2 millones de personas, el 74% del total, procedían de países no pertenecientes a la UE. El mayor número de personas que inmigraron se registró en España, donde llegaron casi 1,3 millones de personas, el 23% del total de inmigrantes en los países de la UE. En segunda posición, se situó Alemania, con 1,08 millones de inmigrantes, lo que representó el 19% del total, siendo Italia con el 8% de los inmigrantes, con 452.000 personas el tercero y Francia el cuarto recibiendo otro 8% del total, con casi 440.000 personas.

La población extranjera, incluyendo la de doble nacionalidad, ha desempeñado un papel determinante en el crecimiento económico y laboral de España durante los últimos años. Así se desprende del último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentado la pasada semana, que atribuye a este grupo poblacional el 73,9% del aumento del Producto Interior Bruto entre los años 2018 y 2025 y cerca de dos tercios del empleo generado en ese mismo periodo.

El estudio del IEE es concluyente, afirma que el crecimiento de la población, ha sido uno de los principales motores de nuestra actividad económica durante los últimos años y detalla cómo el crecimiento de la población se concentra en los nacidos en el extranjero. La población total de España aumentó un 5,3% entre los años 2018 y 2025, una evolución que se explica exclusivamente por el incremento de la población nacida fuera del país. Durante el periodo citado, el número de personas nacidas en el extranjero pasó de 6,2 millones a 9,5 millones, mientras que la población nacida en España descendió un 1,9%, al pasar de 40,4 millones a 39,6 millones. Al respecto, el IEE destaca que este comportamiento provocó que la contribución de la población no nacida en España al crecimiento demográfico superara el 131%, compensando la reducción de la población de origen nacional. El Instituto señala que el factor demográfico explica el 43% del crecimiento del PIB registrado entre los años 2018 y 2025. La población extranjera y con doble nacionalidad elevó su peso económico desde el 11,6% hasta el 18,5%, aportando prácticamente tres cuartas partes del crecimiento total de la economía española. En este contexto, la inmigración está sosteniendo el crecimiento del mercado laboral.

España incorporó dos millones de personas activas entre los años 2018 y 2025, hasta alcanzar los 24,8 millones. De acuerdo con el informe del IEE, prácticamente todo ese incremento procedió de la población extranjera y con doble nacionalidad, pasando de 3,6 millones a 5,5 millones de activos, mientras que la población activa española permaneció estable con 19,3 millones. Esta parte de la población, explica prácticamente la totalidad del crecimiento de la fuerza laboral y dos tercios del empleo creado durante este periodo.

En materia de recaudación tributaria los extranjeros aportan el 5,25% del IRPF representando el 13,2% de la población, lo que indica ingresos más bajos que la media. En lo que respecta al consumo realizado por los hogares formados por personas nacidas en el extranjero, este pasó del 9,6% en 2016 al 16% en 2024. Entre los años 2018 y 2025, este segmento explicó el 86% del crecimiento total del consumo de los hogares y, en términos de aportación al PIB, el consumo de estos hogares contribuyó con 31,3 puntos al crecimiento económico, frente a los 5,2 puntos aportados por los hogares de personas nacidas en España. Los flujos migratorios amplían la base de consumidores.

Finalmente, de acuerdo con el IEE, la población inmigrante supone una solución parcial al envejecimiento y las mayores tasas de actividad amortiguan la presión de las pensiones sobre el gasto público, mejorando la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Demographia incrementum explicat

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Autor de Geoeconomía estratégica con ESIC