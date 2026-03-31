Pilar R. Losantos: «Cuerpo copió 28 páginas de algo que no era nuevo y le negó la autoría a su coautora»
La presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, analiza este martes la investigación del medio sobre el autoplagio del vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, quien presentó como investigación propia e innovadora 28 páginas de su tesis doctoral que ya habían sido publicadas cinco años antes y cuya coautoría nunca reconoció.
Losantos ha contextualizado la gravedad del caso recordando los estándares que imperaban antes de la llegada de Pedro Sánchez al poder. «Antes del sanchismo vivíamos en un país en el que respetar las normas tenía un cierto valor que no deberíamos perder», ha subrayado, para situar a continuación los hechos concretos que OKDIARIO ha desvelado sobre Cuerpo.
La clave del escándalo reside en que el vicepresidente presentó en su tesis doctoral —de apenas 112 páginas, una extensión ya de por sí llamativa para un trabajo de este nivel— 28 páginas que constituyen un copia y pega casi literal de un artículo publicado por él mismo cinco años antes. «No es una investigación nueva que no cita, que había sido publicada hace cinco años», ha explicado Losantos, señalando que la normativa exige expresamente que la investigación presentada sea inédita.
El problema se agrava por una segunda irregularidad: ese artículo original no lo firmó Cuerpo en solitario, sino junto a una coautora cuya contribución ha sido completamente ignorada en la tesis. «Esa investigación que él ha publicado de hace cinco años tenía una coautora a la que no cita durante toda su tesis doctoral», ha denunciado la presidenta de OKDIARIO.
