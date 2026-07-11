A la caza de Feijóo, no le dan tregua… ¡por decir la verdad!

Resulta enternecedora la capacidad que tiene la «izquierdona» en su conjunto, sincronizada, obviamente, con el club 61, para montar campañas ad hominem contra el jefe de la oposición, especialmente cuando tiene la valentía de contar las verdades en temas sensibles. Una y otra vez, inasequibles al desaliento, en un intento por debilitar al próximo jefe del gobierno.

Si se pronuncia sobre temas candentes, se pasa; si guarda silencio, está desaparecido. Y este pressing, en ocasiones ridículo, como cuando toda la política gubernamental es saber quién paga el domicilio madrileño de los Feijóo, va en aumento, síntoma claro de que, incluso entre los gurús sanchistas, se avanza que pronto los desalojará del poder.

En el último caso, lo del «cáncer» y el absentismo laboral (algo perfectamente tabulado y objetivado desde hace tiempo), la aviesa interpretación de las palabras del líder del Partido Popular ha contado también con la ayuda del propio portavoz popular, quizá influido y entendible desde el punto de vista humano por la terrible experiencia personal vivida recientemente. Nadie en su sano juicio puede concluir, en ningún caso, que Feijóo haya querido equiparar ambas situaciones. Es una manera como otra cualquiera de denunciar una situación que causa grave perjuicio al sistema productivo y para los intereses generales. Todos conocemos casos a nuestro alrededor…

Por ello, Núñez Feijóo debe tomar nota; ya saben cómo se las gastan. Dentro y fuera de su predio partidario. Ello no quiere decir que no debamos exigir a la persona por la que pasa necesariamente la alternativa que hable claro sobre temas de singular importancia para los intereses generales. Valentía, sí; inteligencia estratégica, también.

A estas alturas ya debe haber tomado nota acerca de quién es quién y por dónde debe transitar su responsabilidad para dar una salida digna al bloqueo institucional que España padece hace mucho tiempo.