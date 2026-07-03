Ni crema ni aceite: Garnier tiene el protector solar más hidratante que puedes utilizar en el cuerpo, la cara y el pelo

A estas alturas, ya tenemos claro (o deberíamos tenerlo) que el protector solar es imprescindible para proteger la piel de la radiación en verano. Y siendo estrictos, también deberíamos utilizarlo aunque no vayamos a tomar el sol, en invierno o cuando está nublado. La cuestión es que las fórmulas que hoy encontramos en el mercado son cada vez más completas, incluso hacen varias funciones a la vez, y eso facilita mucho su aplicación.

En concreto, le hemos echado el ojo al protector solar SPF50 de Garnier Delial Advanced, una fórmula muy hidratante que puedes utilizar tanto en el cuerpo como en la cara y en el cuero cabelludo para una protección completa. Además, ahora hemos fichado un pack de 2 unidades (porque vas a necesitarlas) rebajado a menos de 22€ en AliExpress. ¡Te va a encantar!

Beneficios de utilizar este protector solar Garnier Delial

Protección SPF 50 frente a rayos UVB, UVA y UVA largos para prevenir el daño solar.

Lo puedes aplicar en el rostro, cuerpo, cabelludo y cuero cabelludo.

La fórmula con ácido hialurónico mantiene la piel hidratada y protege del sol.

Es resistente al agua, al sudor y a la arena.

Textura invisible que se absorbe rápido y deja un aroma muy agradable.

Un protector ‘todo en uno’ para utilizar todo el verano

El protector solar SPF50 de Garnier Delial Advanced es una de las fórmulas más versátiles que vas a encontrar en el mercado. Además, pone fin al eterno dilema de tener un protector para el cuerpo, otro más pequeño para la cara y, si te preocupa también tu melena, otro para evitar quemaduras en el cuero cabelludo y daños por el sol.

Este producto de Garnier cumple con una textura muy ligera para repartir bien el producto por todo el cuerpo (no deja acabado graso) y también incluye ácido hialurónico para hidratar la piel. El sol, el agua del mar y el cloro resecan una barbaridad.

Preguntas frecuentes

¿Tienes más dudas? Consulta las preguntas frecuentes sobre el protector solar SPF50 de Garnier Delial Advanced.

¿Puedo utilizar este protector solar en el pelo?

Así es. Es una fórmula apta para proteger el cabello (medios y largos) del sol y también para el cuero cabelludo.

¿Sirve para la cara y el cuerpo?

También. Es un protector solar multiusos que puedes utilizar en todo el cuerpo, incluido el rostro.

¿Deja sensación grasa después de aplicarlo?

Para nada. Tiene una textura muy ligera que se absorbe en cuestión de segundos, no da grasa y además te puedes vestir justo después.

¿Es resistente al agua?

Sí. La fórmula resiste al agua, al sudor y a la arena, aunque es recomendable que lo reapliques después del baño o de secarte con una toalla para no perder protección.

¿Lo quieres probar? Aprovecha que AliExpress ha rebajado este pack de 2 unidades a menos de 22€, ¡y te aseguramos que vas a acabar los dos botes este verano!

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