Los tomates verdes no deben dejarse en el poyete de la ventana: basta con un truco sencillo y madurarán ante tus propios ojos

Cuando llega el otoño, las noches frescas pueden sorprender a las tomateras con frutos que todavía no han adquirido su color rojo. Antes de dar la cosecha por perdida, conviene saber que algunos tomates verdes pueden madurar dentro de casa. Sin embargo, colocarlos en el alféizar soleado de la ventana no siempre es la mejor solución. Detrás del cristal pueden calentarse demasiado y sufrir cambios de temperatura, mientras que la luz directa no es imprescindible para que cambien de color. Lo importante es escoger frutos maduros fisiológicamente y ofrecerles unas condiciones estables para completar el proceso.

La maduración depende, sobre todo, de la temperatura y del etileno, un gas natural que producen los propios tomates y otras frutas. La web Ludwigshafen 24 publica que el Centro de Investigación y Extensión Postcosecha de la Universidad de California en Davis indica que la temperatura óptima para madurar tomates ronda los 20 grados y que, por encima de los 25, pueden volverse más blandos y desarrollar un color menos rojo. Para acelerar el proceso en casa, una bolsa de papel con una manzana o un plátano maduros puede concentrar parte del etileno alrededor de los frutos. Es una técnica sencilla, pero no hace milagros: los tomates demasiado inmaduros difícilmente alcanzarán la misma calidad que los que ya estaban preparados para madurar en la planta. Revisarlos con frecuencia también es esencial para retirar los que se estropeen y evitar que afecten a los demás.

Tomates verdes en otoño: por qué no conviene dejarlos en la ventana

La ventana parece lógica porque las tomateras necesitan sol durante el crecimiento. Tras la cosecha, sin embargo, la luz directa no es necesaria para que los frutos maduren. El cristal puede elevar la temperatura de manera desigual y favorecer que algunos se ablanden antes de adquirir un rojo uniforme. Es preferible elegir un lugar interior templado, seco y con temperatura estable, lejos de radiadores, corrientes frías o sol intenso.

No todos los frutos verdes pueden madurar bien fuera de la planta. Escoge los que hayan alcanzado el tamaño habitual de su variedad y tengan la piel lisa y brillante, de un verde más claro. Los muy pequeños, duros y oscuros quizá no hayan completado su desarrollo. Separa los tomates golpeados, agrietados o con zonas blandas, porque pueden pudrirse durante el proceso.

El truco de la bolsa de papel para la maduración de los tomates

Para una cantidad pequeña, coloca varios tomates secos en una bolsa de papel junto con una manzana o un plátano maduros. Dobla la parte superior sin cerrarla herméticamente y deja la bolsa a temperatura ambiente, en un lugar sin sol directo. Las frutas liberan etileno, que estimula la maduración de los tomates. Comprueba el contenido a diario y saca los frutos que ya estén maduros o muestren señales de deterioro.

Qué hacer si hay muchos tomates

Si la cosecha es abundante, utiliza una caja de cartón poco profunda. Coloca los tomates en una sola capa, separados entre sí, y revísalos regularmente. Para protegerlos, puedes cubrirlos con papel de periódico o envolver cada uno individualmente, sin apretarlos.

La extensión de la Universidad Estatal de Iowa recomienda conservar los tomates maduros verdes en un lugar ventilado y revisar periódicamente los frutos para retirar los que empiezan a estropearse. Evita amontonarlos: los golpes y el contacto prolongado facilitan la aparición de daños y moho.

También puedes colgar la planta

Si la tomatera sigue sana, otra posibilidad es arrancarla cuidadosamente con parte de las raíces y colgarla boca abajo en un espacio protegido, templado y bien ventilado. Los frutos que ya han alcanzado la madurez pueden continuar cambiando de color sobre la planta cortada. Esta opción ocupa más espacio y no es adecuada si la planta presenta enfermedades o plagas; en ese caso, es mejor recoger los tomates sanos y separarlos.

Cuánto tardan en madurar

El tiempo varía según la variedad, el tamaño y el estado inicial. Los frutos que ya muestran un tono anaranjado o rosado pueden terminar en pocos días, mientras que los verdes maduros pueden necesitar una o varias semanas. La Universidad de California en Davis sitúa la temperatura óptima de maduración entre 18 y 21 grados.

Por debajo, el proceso se ralentiza; por encima de 25, aumenta el riesgo de que se ablanden y amarilleen sin desarrollar un rojo intenso. No los guardes en el frigorífico mientras intentas que maduren, porque el frío puede frenar el proceso y perjudicar su textura.

Revisión diaria de los tomates para evitar pérdidas

Comprueba los tomates todos los días, especialmente si están en una bolsa o caja, donde la humedad puede acumularse. Retira enseguida cualquier fruto con moho, líquido o zonas hundidas y ventila el recipiente. No laves los tomates antes de almacenarlos para madurar: es preferible mantenerlos secos y limpiarlos justo antes de consumirlos.