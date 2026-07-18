Las aguas regeneradas y la tecnología satelital podrían ser el futuro del olivar andaluz frente a la desertificación, según los expertos

El futuro de los olivos depende de la ciencia y uno de sus grandes problemas es el uso que se hace del agua en la agricultura. ¿Puede la tecnología ayudar a disminuir esa presión sobre los recursos hídricos? En Andalucía están más cerca de lograrlo.

Y es que las aguas regeneradas empiezan a verse como una oportunidad real para sostener la actividad agraria. No se trata sólo de tener más recursos, sino de usarlos mejor gracias a los sensores, las imágenes satelitales y a otras aplicaciones digitales.

Esto es lo que plantearon los en una jornada celebrada por UPA Córdoba en Iznájar, donde agricultores, técnicos, investigadores y representantes institucionales abordaron la gestión sostenible del olivar y su vínculo con el empleo rural.

Las aguas regeneradas y los satélites que pueden cambiar el futuro del olivar andaluz

Uno de los retos de esta década es poner la innovación al servicio de la agricultura y, en ese sentido, hacer una gestión eficiente del agua es fundamental dentro del contexto andaluz.

De hecho, en el olivar de Andalucía, la disponibilidad hídrica condiciona cada vez más la viabilidad económica de muchas explotaciones.

Por ello, según recoge Olimerca, UPA Córdoba celebró en Iznájar la jornada Gestión Sostenible del Olivar y Fomento del Empleo, un encuentro centrado en las posibilidades de las aguas regeneradas y de la tecnología aplicada al riego agrícola.

El objetivo final es convertir recursos con aprovechamiento limitado en una herramienta útil para reforzar la rentabilidad de las explotaciones, mejorar la sostenibilidad y crear nuevas oportunidades en las zonas olivareras.

Para que eso se cumpla, las aguas procedentes de las depuradoras son una vía complementaria para aumentar la disponibilidad de agua en territorios donde la escasez limita el crecimiento de la actividad agrícola.

Cómo las aguas regeneradas ayudan al olivar contra la sequía

El acceso al agua ya no puede entenderse como una cuestión secundaria. Para muchas explotaciones agrarias, disponer de riego marca la diferencia entre mantenerse, crecer o quedar expuestas a los periodos de sequía.

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, defendió la necesidad de aprovechar todos los recursos disponibles para garantizar el futuro de la agricultura andaluza. Incluso llegó a situar las aguas regeneradas como una alternativa estratégica para el desarrollo del medio rural.

Hay que tener en cuenta que la reutilización de aguas tratadas permitiría reforzar la disponibilidad hídrica en zonas olivareras y reducir la dependencia de recursos cada vez más tensionados.

Es decir, no se plantea como una solución aislada, sino como parte de una gestión más amplia del agua.

La tecnología satelital puede cambiar el riego de los olivos andaluces

Unido a la regeneración del agua, si queremos ser más eficientes en el uso de los recursos es indispensable seguir dando pasos en la digitalización del campo.

Por ejemplo, con los sensores de humedad del suelo, la teledetección mediante imágenes satelitales y las aplicaciones digitales capaces de ajustar las necesidades de riego en tiempo real.

Este tipo de tecnología permite al agricultor tomar decisiones informadas para reducir consumos innecesarios y aplicar el agua cuando realmente hace falta.

Con ello se conseguiría mejorar la eficiencia hídrica y aumentar la productividad de las explotaciones. También se podrían tomar mejores decisiones en campañas marcadas por la irregularidad climática.