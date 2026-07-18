Vandalizan el mural de Lamine Yamal y Messi en Barcelona: «Contra el fútbol moderno»

El mural de Lamine Yamal y Leo Messi en Barcelona ha sido vandalizado a las pocas horas de su estreno. Con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el artista Axe Colours había realizado este homenaje a las estrellas de cada selección, ambas formadas en la Ciudad Condal. Sin embargo, ha sido prácticamente cubierta al completo por la siguiente pintada: «En Gracia, solo Club Deportivo Europa. Contra el fútbol moderno».

Las pintadas sobre el mural, atendiendo al mensaje, serían obra de radicales del CE Europa, equipo vinculado al barrio de Gracia de Barcelona. La pintura, ubicada en los Jardines de Manuel Torrente, enfrentaba las caras sonrientes de Lamine y Messi.

El lema con el que ha sido vandalizado corresponde a los hinchas del CE Europa, que juega en Primera Federación y que la pasada temporada se quedó cerca de subir a Segunda División tras disputar los play offs de ascenso. El mural que une a Lamine y Messi no habría gustado a un sector de dicha afición.

El enfrentamiento de este domingo entre los dos canteranos del Barça está siendo de lo más comentado antes de la final del Mundial. También de la imagen de Messi bañando a Lamine cuando aún era un bebé. El ’10’ argentino explicó en la previa el motivo de esa foto.

El mural de Lamine y Messi y su foto juntos

«Esa foto es una locura, es la vida. Me hice una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo. Es uno de los mejores del mundo y le deseo la mejor de las suertes porque su bien será el bien del Barcelona. Pero intentaremos hacer un buen partido para que él no haga su mejor versión», señaló Leo Messi sobre el futbolista del Barça, ahora convertido en estrella de España.