Qué ha pasado con el agua del grifo de Madrid y por qué las autoridades están dando explicaciones

El agua del grifo de Madrid es famosa en toda España ya que se la conoce como la mejor, o una de las mejores. Por ello, muchos madrileños no dudan y beben de ese agua a diario sin necesidad de recurrir al agua embotellada, tal y como ocurre en otras muchas ciudades. Sin embargo en los últimos días, muchas personas se han quedado un poco desconcertadas al beber agua en casa. No es que salga turbia ni que tenga un color raro, pero sí hay algo distinto. Un olor más fuerte de lo normal y, sobre todo, un sabor a cloro que cuesta pasar por alto.

La cosa empezó poco a poco, con comentarios sueltos en redes sociales. Gente de distintos barrios diciendo prácticamente lo mismo. Que el agua no sabe igual y que huele más, de modo que la duda sobre qué estaba pasando con el agua del grifo de Madrid ha ido a más hasta que al final, las explicaciones no han tardado demasiado en llegar. Tanto el Canal de Isabel II como los servicios municipales han aclarado qué hay detrás de este cambio que, aunque molesto para muchos, tiene una explicación bastante concreta.

Qué ha pasado con el agua del grifo de Madrid

No ha sido algo puntual de una calle o de un edificio. Los avisos han llegado desde distintas zonas, sobre todo del centro de Madrid. Lavapiés, Malasaña, Chueca, Argüelles, etc…barrios donde varios vecinos han coincidido en lo mismo casi al mismo tiempo. Algunos lo describen como un sabor más fuerte de lo habitual. Otros hablan directamente de olor a cloro. No es exagerado, pero sí lo suficiente como para que se note al primer sorbo. Y eso es lo que ha hecho saltar las alarmas. Porque el agua en Madrid tiene fama, y cuando cambia, aunque sea un poco, se nota.

Qué ha ocurrido realmente con el agua

La explicación no tiene que ver con ninguna contaminación ni con un problema grave. De hecho, es bastante más sencilla de lo que puede parecer. Según ha explicado el Canal de Isabel II, todo viene de una maniobra en una de las plantas de tratamiento. Un ajuste técnico dentro de los trabajos habituales que se hacen para mantener el sistema en condiciones.

En este caso, esa actuación afectó a los filtros de carbón activo en una instalación vinculada al embalse de Santillana. Y eso ha hecho que, durante unos días, el agua llegue con un sabor y un olor algo distintos. No es algo permanente ni generalizado, pero sí lo bastante evidente como para que muchos lo hayan notado.

Por qué sabe más a cloro (aunque sea segura)

El cloro forma parte del tratamiento del agua y es lo que garantiza que sea segura para beber, que no haya bacterias ni problemas sanitarios. Lo que pasa es que, cuando se hacen ciertos ajustes, ese cloro puede notarse más de lo normal. No porque haya una cantidad peligrosa, sino porque cambia la percepción.

Y eso es justo lo que ha pasado ahora. El agua sigue siendo potable, se puede beber sin problema, pero el sabor no es el de siempre, algo en lo que las propias autoridades han insistido. Es decir, que no hay riesgo para la salud y es simplemente una alteración puntual en el olor y el gusto.

Hola, @MADRID. Varias personas de varias zonas de Madrid capital estamos notando desde esta mañana un sabor distinto en el agua del grifo. ¿Ha habido alguna avería o cambio en el tratamiento? Gracias. — Guillermo G. Gálvez (@guilleggalvez) June 7, 2026

Las explicaciones del Canal y qué están haciendo

Desde el Canal de Isabel II han querido dejar claro que este tipo de trabajos se hacen con regularidad y lo normal es que pasen desapercibidos, pero a veces no ocurre así. En este caso, además, han confirmado que ya están actuando para que todo vuelva a la normalidad y para ello, realizan purgas en la red, algo que ayuda a limpiar el sistema y a eliminar ese sabor extraño. Eso sí, no han dado una fecha concreta. Lo que sí explican es que el cambio irá desapareciendo poco a poco, sin necesidad de hacer nada especial en casa.

Un fenómeno que no es nuevo, y que puedes hacer mientras tanto

Algunos vecinos ya comentaban que esto no es la primera vez que ocurre. Que en otros años han notado algo parecido, sobre todo en determinadas épocas y especialmente al llegar el verano, pero este año se ha notado más y ha coincidido en varias zonas al mismo tiempo.

Aunque el agua se puede beber sin problema, es verdad que el sabor no resulta agradable para todo el mundo. En esos casos, hay pequeños trucos que pueden ayudar. Por ejemplo, dejar el agua reposar unos minutos antes de consumirla o meterla en la nevera. El frío suele suavizar bastante ese sabor a cloro. También hay quien opta por usar filtros o directamente tirar de agua embotellada durante unos días. Pero no es una cuestión de seguridad, sino más bien de comodidad hasta que en nada el agua del grifo vuelva a tener el sabor de siempre.