Comienza una nueva semana aunque ya pensando en que el mes de junio se acaba, en nada comienza julio y seguro que muchos ya tienen en mente las vacaciones. De todas maneras, tenemos todavía todo un lunes por delante y uno importante si tenemos en cuenta que el consejo de ministros se reúne hoy para decidir, entre otras cosas, si se renueva o no la rebaja del IVA que se aplica al precio del combustible en España desde que estallara el conflicto entre Israel, EEUU e Irán. El 30 de junio era la fecha tope que se anunció para dicha rebaja, de modo que muchos conductores estarán para ver qué pasa y si finalmente se alarga, aunque sean los meses de verano. De este modo si tienes que coger el coche y debes repostar ante la duda de lo que va a pasar, será bueno que sepas cuál es el precio de la gasolina hoy 29 de junio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Sabemos que en los últimos meses, el precio de la gasolina no ha dejado de subir, luego bajar un poco, luego estabilizarse, debido a distintos factores, marcados sobre todo por el conflicto bélico antes mencionado, de modo que eso repercute de forma directa en lo que se paga por la gasolina, y no olvidemos que tal vez a partir del 1 de julio, sin rebaja del IVA, volveremos a pagar más o no, así que ante la incertidumbre de lo que puede pasar esta semana, nada como tener ya el depósito lleno, así que nada como tener siempre datos actualizados y estos, los podemos encontrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tal y como te mostramos a continuación.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que encontramos como decimos, en el Geoportal, podemos ver ahora al detalle cuáles son las gasolineras más baratas en Madrid para este lunes.

Gasolina 95

Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,319 €/l.

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,319 €/l. Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1,319 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1,319 €/l. Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,319 €/l.

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,319 €/l. Reques – T9 . Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,319 €/l.

. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, s/n. Precio: 1,319 €/l. Petroprix . San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1,319 €/l.

. San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1,319 €/l. Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,325 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,325 €/l. Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,325 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,325 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,329 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,329 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,329 €/l.

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,329 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,329 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,329 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,329 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,329 €/l. Petroprix . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,329 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,329 €/l.

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 267. Precio: 1,329 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 267. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,329 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,329 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,329 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,329 €/l. Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1,329 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1,329 €/l. CAB . Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,329 €/l. Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l.

Gasolina 98

Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,544 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,544 €/l. Repsol Área Europa 365 . Ciempozuelos. Carretera N-IV, km 33. Precio: 1,549 €/l.

. Ciempozuelos. Carretera N-IV, km 33. Precio: 1,549 €/l. Repsol . Madrid. Avenida Los Rosales, 147. Precio: 1,549 €/l.

. Madrid. Avenida Los Rosales, 147. Precio: 1,549 €/l. Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,549 €/l. Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1,549 €/l.

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1,549 €/l. Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1,549 €/l.

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1,549 €/l. Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,559 €/l. Shell . Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: 1,559 €/l. BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,559 €/l.

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,559 €/l. Shell . San Sebastián de los Reyes. Carretera Antigua N-I, cruce Camino Redesa. Precio: 1,559 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Carretera Antigua N-I, cruce Camino Redesa. Precio: 1,559 €/l. Shell . Madrid. Avenida Aviación, 26. Precio: 1,559 €/l.

. Madrid. Avenida Aviación, 26. Precio: 1,559 €/l. Shell . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuentenueva, 1. Precio: 1,559 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuentenueva, 1. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,559 €/l. Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,567 €/l.

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,567 €/l. Shell . Alcalá de Henares. Carretera Ajalvir-Alcalá, PG 32C, parcela 26A. Precio: 1,569 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Ajalvir-Alcalá, PG 32C, parcela 26A. Precio: 1,569 €/l. Repsol . Leganés. Calle Carlos Sainz, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Leganés. Calle Carlos Sainz, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,569 €/l.

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,569 €/l. Shell . Coslada. Avenida San Pablo, 39. Precio: 1,574 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 39. Precio: 1,574 €/l. Shell . La Serna del Monte. Autovía A-1, km 81. Precio: 1,575 €/l.

. La Serna del Monte. Autovía A-1, km 81. Precio: 1,575 €/l. BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1,579 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1,579 €/l. Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,579 €/l.

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,579 €/l. Star Petroleum . Madrid. Avenida de los Poblados, 167. Precio: 1,579 €/l.

. Madrid. Avenida de los Poblados, 167. Precio: 1,579 €/l. Repsol . Fuente el Saz de Jarama. Calle Torrelaguna, 78. Precio: 1,579 €/l.

. Fuente el Saz de Jarama. Calle Torrelaguna, 78. Precio: 1,579 €/l. Shell. Alcalá de Henares. Avenida Puerta de Madrid, 20. Precio: 1,579 €/l.

Diésel

Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,379 €/l. Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1,379 €/l.

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,389 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,389 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l. Plenergy . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 267. Precio: 1,397 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 267. Precio: 1,397 €/l. Plenergy . Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,397 €/l.

. Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,397 €/l. Plenergy . Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,397 €/l.

. Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,397 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1,399 €/l.

. Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,399 €/l.

. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,399 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,399 €/l. Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,399 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,399 €/l. Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,399 €/l.

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,399 €/l.

. Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,399 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,399 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,399 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1,399 €/l.

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1,399 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,399 €/l.

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,399 €/l. Área117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1,399 €/l.

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1,399 €/l. Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.

Con los resultados que acabas de conocer, ya puedes saber dónde repostar o qué gasolineras ofrecen sus precios más económicos, pero si quieres consultar en cualquier otro momento o día, tú mismo puedes hacerlo entrando en el Geoportal de gasolinersa, donde se actualizan precios de forma constante, pero además, puedes ver no sólo listados como los que te acabamos de mostrar, sino que los resultados se pueden ver también en un mapa como el que te mostramos a continuación a modo de ejemplo y lo mejor es que puedes ir buscando o irte a una zona concreta, como hemos hecho nosotros para localizar gasolineras y ver a qué precio tienen el combustible.