Llegamos por fin al fin de semana, y sabemos que hay quienes aprovechan el sábado para salir temprano hacia la sierra, otros prefieren pasar el día en la piscina o visitar algún municipio cercano, mientras que muchos continúan disfrutando de sus vacaciones lejos de la rutina. En cualquiera de esos planes, el coche sigue siendo el medio de transporte elegido por miles de madrileños, lo que convierte el combustible en uno de los gastos habituales del fin de semana así que resulta clave saber cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de julio, localizando además las gasolineras más baratas de Madrid.

Comparar precios antes de repostar puede ayudar a saber qué nos espera o a preparar presupuesto para a los desplazamientos, incluso cuando no hace falta recorrer grandes distancias para encontrar diferencias entre estaciones de servicio. En muchos casos basta con cambiar de barrio o de municipio para descubrir tarifas más competitivas que permiten llenar el depósito gastando algo menos. Según los datos que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica las gasolineras automáticas continúan situándose entre las opciones más económicas en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid, aunque también existen estaciones de grandes operadores que ajustan sus precios para competir en determinadas zonas. Esa variedad hace que consultar la información actualizada antes de salir siga siendo una costumbre cada vez más extendida entre quienes buscan ahorrar sin complicaciones.

Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según indica el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Madrid:

Gasolina 95

Beroil . Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.409 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Av. Constitución, 225. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. Constitución, 225. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1.419 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: . Olanca . Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. C/ Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 56. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 56. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C/ Charca de los Peces, 2. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Charca de los Peces, 2. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: . Petroprix . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 287. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 287. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C/ Circunvalación, 64. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Circunvalación, 64. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C/ Olmo, 1. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Olmo, 1. Precio: . Petroprix . Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. C/ Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. C/ Puerto de Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.429 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. C/ Almanzor, 11. Precio: 1.429 €/l .

. Fuenlabrada. C/ Almanzor, 11. Precio: . Petroprix . Mejorada del Campo. C/ Portugal, 30. Precio: 1.429 €/l .

. Mejorada del Campo. C/ Portugal, 30. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.429 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. C/ Mina del Cotorro. Precio: 1.429 €/l .

. Navalcarnero. C/ Mina del Cotorro. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. C/ Camino de Bastos, 6. Precio: 1.429 €/l .

. Navalcarnero. C/ Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil. Navalcarnero. C/ Zacarías, 20. Precio: 1.429 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1.499 €/l .

. Madrid. C/ José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.579 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias. Precio: 1.619 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Av. Europa. Precio: 1.619 €/l .

. Alcorcón. Av. Europa. Precio: . Q8 . Madrid. C/ Bravo Murillo, 358. Precio: 1.629 €/l .

. Madrid. C/ Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Galp . Collado Villalba. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.639 €/l .

. Collado Villalba. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. C/ Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. C/ Aragón, 18. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 17. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 17. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. C/ Jazmines, 12. Precio: 1.667 €/l .

. Serranillos del Valle. C/ Jazmines, 12. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.669 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: 1.674 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1.674 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.679 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.679 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Shell . Alcorcón. C/ Polvoranca, 158. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. C/ Polvoranca, 158. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1.679 €/l .

. Butarque. C/ Marc Gené, 28. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: 1.685 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-1, km 87. Precio: . Galp . Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero. Precio: 1.689 €/l .

. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. C/ Cerrajeros, 2. Precio: 1.689 €/l .

. San Fernando de Henares. C/ Cerrajeros, 2. Precio: . Confor Auto. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: 1.409 €/l .

. Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1.419 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: . Olanca . Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. C/ Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. C/ Puerto de Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.429 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.429 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Family Energy . Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. C/ Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.439 €/l .

. Valmor-Rompecubas. C/ Narciso Monturiol, 28. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Av. de Europa, 15. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Av. de Europa, 15. Precio: . Petroprix . Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: 1.449 €/l .

. Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.457 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Av. Andalucía, 7. Precio: 1.459 €/l .

. Valdemoro. Av. Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.459 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Valdemoro. C/ Tenerías, 50. Precio: 1.459 €/l .

. Valdemoro. C/ Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Getafe. C/ Franklin, 1. Precio: 1.459 €/l .

. Getafe. C/ Franklin, 1. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. C/ Torres Quevedo, 6. Precio: 1.459 €/l .

. Móstoles. C/ Torres Quevedo, 6. Precio: . Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.459 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: . Ballenoil . Leganés. C/ Rey Pastor, 16. Precio: 1.459 €/l .

. Leganés. C/ Rey Pastor, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Av. Andalucía, 118. Precio: 1.459 €/l .

. Valdemoro. Av. Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Getafe. C/ Herreros, 1. Precio: 1.459 €/l .

. Getafe. C/ Herreros, 1. Precio: . Petroprix. Leganés. C/ Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.459 €/l.

Al margen de saber los precios, uno de los errores más habituales consiste en esperar a que el depósito entre en reserva antes de buscar una gasolinera. Cuando eso ocurre, las posibilidades de elegir disminuyen y es más fácil terminar repostando en la primera estación disponible, aunque no sea precisamente la más económica. Anticiparse unos kilómetros suele ofrecer bastante más margen para decidir. También conviene recordar que el consumo del vehículo aumenta cuando se circula con el maletero muy cargado, se utilizan de forma intensiva el aire acondicionado o se mantienen velocidades poco constantes. Son pequeños detalles que, sumados al precio del combustible, pueden influir en el gasto total de un viaje durante el verano.

Y si quieres ampliar la búsqueda más allá de las estaciones incluidas en este listado, el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica permite consultar los precios actualizados de miles de gasolineras en toda España. La herramienta facilita comparar tarifas por municipio o planificar una ruta conociendo de antemano dónde resulta más económico repostar con resultados en forma de listados como los mostrados o en forma de mapa como este: