Precio de la gasolina hoy 17 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre el precio de la gasolina para hoy en Madrid y dónde es más barato repostar
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Madrid es una de las ciudades de España por las que circulan un mayor número de coches, y precisamente por este motivo, conocer el precio de la gasolina se ha convertido en tema central para miles de conductores, que suelen intentar averiguar dónde es más barato repostar en función de la zona en la que uno se encuentre ya que no es lo mismo repostar en pleno centro de la capital que hacerlo unos kilómetros más alejado. Por ello, y si deseas saber el precio de la gasolina hoy 17 de junio, te ayudamos a localizar las gasolineras más baratas de Madrid.
El conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán que lleva ya meses, fue uno de los detonantes que marcaron el alza de los precios de los carburantes, y aunque de alguna manera parece que el precio de la gasolina va a bajar tras anunciarse el alto al fuego, todavía habrá días en los que repostar nos cueste un poco más de lo que costaba el día, o la semana, anterior. Por ello, conviene saber dónde ir a repostar y para ello, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tiene siempre los datos actualizados, a partir de lo que reportan las gasolineras, así que vemos ahora que es lo que han reportado para Madrid, y alrededores, a primera hora de este martes 16 de junio.
Precio de la gasolina hoy 17 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según lo que reporta el Geoportal del Ministerio estas son las gasolineras dónde puedes encontrar gasolina y diésel más baratos
Gasolina 95
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, 2. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy, Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l.
- Alcampo, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Beroil, Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.
- Lavaplus, Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1,359 €/l.
- Alcampo, Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,369 €/l.
- T9, Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil, Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: 1,369 €/l.
- Gasoelectric Low Cost, Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy, Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1,369 €/l.
- Gasexpress, Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1,369 €/l.
- Morafuel, Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1,369 €/l.
- T9, Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1,369 €/l.
- Store Fuel, Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil, Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1,369 €/l.
- Gasexpress, Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix, Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil, Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo, Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,449 €/l.
- Alcampo, Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l.
- Alcampo, Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,479 €/l.
- Alcampo, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,499 €/l.
- BP San Peter 365, Madrid. A-3 km 11,2. Precio: 1,509 €/l.
- Galp, Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- Shell, Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1,529 €/l.
- Shell, Madrid. Carretera de Valencia km 14,800. Precio: 1,539 €/l.
- BP La Gavia 365, Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,549 €/l.
- BP Dualez 365, El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1,549 €/l.
- Alcampo, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,553 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1,553 €/l.
- Alcampo, Colmenar Viejo. C/ Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l.
- Confor Auto, Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.
- Galp, Collado Villalba. Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- E.Leclerc, Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,579 €/l.
- Shell, Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- Galp, Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1,579 €/l.
- BP Río Corvo 365, Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1,579 €/l.
- Confort Auto, Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,589 €/l.
- Repsol Nassica 365, Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 11. Precio: 1,589 €/l.
- Shell, Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1,589 €/l.
- Repsol Área Europa 365, Ciempozuelos. Carretera N-IV km 33. Precio: 1,589 €/l.
- Shell, Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l.
- Petrokal, Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Ballenoil, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,439 €/l.
- Oil+, Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix, Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix, Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1,439 €/l.
- Alcampo, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,449 €/l.
- Beroil, Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,449 €/l.
- Confort Auto, Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, s/n. Precio: 1,449 €/l.
- Petroprix, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, 2. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,449 €/l.
- Plenergy, El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,449 €/l.
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,449 €/l.
- Lavaplus, Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,449 €/l.
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,449 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil, Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,459 €/l.
- Petroprix, Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,459 €/l.
El mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas
Con los listados que acabas de ver, ya sabes dónde puedes encontrar que es más barato llenar el depósito hoy martes en Madrid, pero si deseas hacer una búsqueda a otra hora, o cualquier otro día, lo mejor es que entres en el Geoportal de gasolineras, donde encontrarás que puedes buscar por municipio y por combustible, con unos resultados que te van a salir no sólo en forma de listado, sino en forma de mapa tal y como vemos a continuación: