Coslada castiga a sus ancianos: 100.000 € menos para teleasistencia por no tramitar las ayudas de la Comunidad

El Ayuntamiento de Coslada tendrá que devolver 100.000 euros a la Comunidad de Madrid destinados a la financiación de teleasistencia para personas mayores tras renunciar al Subproyecto S33 de transformación tecnológica de los Servicios Sociales. La devolución del anticipo, recibido en 2022, ha quedado ratificada en pleno ordinario por el Gobierno del municipio.

Los fondos, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, estaban concebidos para modernizar digitalmente los servicios sociales del municipio. La renuncia supone no solo perder esa oportunidad de mejora, sino también la obligación de reintegrar los 100.000 euros que ya habían sido anticipados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para arrancar el proyecto.

Una inversión que, en un contexto de creciente demanda de servicios de atención a domicilio y teleasistencia, habría podido traducirse en mejoras concretas y tangibles para los vecinos de Coslada con mayores necesidades.

La decisión contrasta con lo que han hecho otros municipios con las mismas ayudas. Las Rozas, por ejemplo, utilizó los fondos del Subproyecto S33 para renovar el sistema informático de sus centros sociales e implantar un software que permite gestionar citas online y automatizar los expedientes de personas mayores que reciben ayuda a domicilio, mejorando de forma directa la calidad y la accesibilidad del servicio.

En Coslada, en cambio, los 100.000 euros anticipados no llegaron a ejecutarse y deberán ser reintegrados en un plazo de 20 días hábiles desde la firma. La modificación del convenio suprime el Anexo II correspondiente al Subproyecto S33 y fija en cero euros la cuantía aportada en esa línea de inversión.

El Grupo Municipal Popular de Coslada ya ha registrado una pregunta para el Pleno Ordinario del próximo 9 de junio en la que su portavoz, Francisco Javier Becerra Redondo, pregunta a la concejala de Servicios Sociales y Mayores si reconoce que la renuncia al proyecto y la devolución de los 100.000 euros constituyen «un nuevo ejemplo de la incapacidad del equipo de gobierno para ejecutar proyectos financiados con fondos externos».

La renuncia al proyecto S33 se suma así a una gestión de los fondos europeos que el principal partido de la oposición califica de fallida, y que deja a Coslada sin una modernización tecnológica en el área de Servicios Sociales que otros municipios ya han hecho realidad. Una oportunidad perdida que, según las mismas fuentes, difícilmente podrá recuperarse, dado que los plazos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están próximos a su cierre definitivo.