Jessica Bueno vende su armario ¡con descuentos de hasta un 80%!

2020 está siendo un año de cambios para Jessica Bueno. La ex de Kiko Rivera, con el que tiene un hijo en común, el pequeño Francisco, ha comenzado una nueva etapa en Vitoria después de que su marido, el futbolista Jota Peleteiro, fichara por el Deportivo Alavés. Tras una larga etapa viviendo en Inglaterra para estar al lado de su marido, la modelo está feliz por regresar a España y parece completamente adaptada a su recién inaugurada vida en País Vasco. A través de las redes sociales, donde acumula más de 150.000 ‘followers’, la sevillana comparte su día a día, así como sus grandes pasiones, el mundo de la moda y la decoración. Jessica, que actualmente está estudiando un grado de Protocolo y Organización de Eventos en la universidad Camilo José Cela, ha abierto las puertas de su envidiable vestidor a todos sus seguidores y se ha apuntado a la tendencia que anteriormente llevaron a cabo otros rostros conocidos, como la actriz Paula Echevarría: poner a la venta algunas de sus prendas.

Las fans de la ex del hijo de la tonadillera están de enhorabuena. Y es que los productos que la ‘influencer’ ha puesto a la venta tienen precios irresistibles. La inmensa mayoría de ellos son básicos de armario, como jeans, sudaderas con logo, camisas, ‘blazers’, camisetas sencillas o deportivas, pero también hay prendas más exclusivas, como un mono lencero de House of London (35,49 euros) o unas elegantes sandalias de pulsera con lazo de Uterqüe (41,49 euros). En la selección de la andaluza, hay espacio tanto para marcas ‘low cost’, como Zara, H&M o Asos, como firmas de renombre como Karl Lagerfeld, La Croixé, Kenzo o Moschino. Todas las prendas del vestidor de la andaluza, que desprenden elegancia, naturalidad y un inconfundible estilo urban-casual y fresco, pueden tener su perfecto acompañante con los complementos disponibles. Jessica es una amante de los bolsos y ha puesto a disposición de seguidores todas las versiones: pequeños, grandes, ‘clutch’, bandoleras, de rafia…

En ‘El armario de Jessica Bueno’ hay una enorme presencia de moda deportiva. La ‘influencer’, que sigue un estilo de vida saludable, en el que la alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio son pilares fundamentales, tiene un extenso catálogo de prendas para realizar todo tipo de disciplinas. Desde leggins, ‘shorts’ y camisetas, hasta sudaderas, ‘sneakers’ y gorras de gigantes deportivos como Puma, Adidas o Nike.

Todo listo para Navidad

Jessica, que siempre se muestra con naturalidad y sencillez con sus fans, también ha compartido otra de sus pasiones, la Navidad. Aunque aún quedan algunos días para dar la bienvenida a la época más mágica del año, la sevillana tiene todo listo para recibir a los Reyes Magos. Y es que, con ayuda de los pequeños de la casa, Francisco y Jota Jr, la modelo ha colocado un precioso árbol al que no le falta ni un solo detalle. Por supuesto, la ex de Kiko Rivera ha compartido el resultado de su decoración navideña en redes sociales, desde donde ha enviado un bonito mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno (@jessica_bueno)

“Me gustan las tradiciones, me gusta envolver nuestro hogar con la esencia de la navidad, decorarlo bonito y que sea especial. Me gusta crear recuerdos que perduren en nuestro corazón y compartir estos momentos con mis hijos”, comienza la mujer de Jota Peleteiro, ilusionada por la llegada de estas fechas. “Este año será una navidad muy especial por que nosotros ya lo hemos decidido y por que estoy segura de que papá Noel, los reyes magos, dios y todos los santos del cielo nos recompensará a todos por este año que nos ha tocado vivir, siendo muy difícil para muchas familias”, continúa la modelo andaluza, quien, a pesar del complicado año que nos ha tocado vivir, no está dispuesta a renunciar a la ilusión de una Navidad en familia.