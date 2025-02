El paso del tiempo es algo que afecta a todo el mundo y a pesar de que el envejecimiento es un proceso natural, no todo el mundo lo afronta de la misma manera. Hay personas que buscan remedios de todo tipo para parecer más jóvenes. Tratamientos estéticos, cirugías, rutinas de cuidado… Otras personas asumen con naturalidad la aparición de las arrugas y otros signos del avance inexorable de los años. Las infantas Elena y Cristina pertenecen a este último grupo, no tanto porque no quieran parecer más jóvenes, sino porque pesa sobre ellas un trauma que todavía no han podido olvidar. Se trata de la muerte de su abuela.

La muerte de la reina Federica

Fue en el mes de febrero de 1981 cuando la madre de la Reina Sofía falleció de manera repentina en Madrid, tras haberse sometido a una intervención en la zona de los párpados. Una operación aparentemente sencilla, que no entrañaba complicación alguna. De hecho, no se consideró necesario que doña Sofía se quedara en Madrid y se marchó a Baqueira, destino habitual para la Familia Real en aquella época.

Las infantas Elena y Cristina juntas en un acto. (Foto: Gtres)

No obstante, nada más enterarse de la noticia, doña Sofía regresó a Madrid, así como sus hermanos. El entonces presidente en funciones, Adolfo Suárez, estaba en Mallorca y volvió inmediatamente para darle el pésame a la Reina.

Sobre la operación de la reina Federica no se dieron detalles concretos sobre si era una operación estética, sino que solamente se dijo que se trataba de una cirugía plástica ocular, en cualquier caso, muy sencilla. Pero las cosas se complicaron y la abuela del Rey Felipe sufrió un infarto del que no se pudo recuperar. La reina Federica no residía en Madrid, sino en La India, pero estaba de visita de manera para ver a su hija y a sus nietos.

Para la Reina Sofía la muerte de su madre fue un inesperado y duro golpe, al igual que para sus nietos. La madre del Rey Felipe siempre tuvo una relación más estrecha con su padre, pero recordaba a Federica de Hannover como una persona muy dinámica y activa. Fue enterrada en el cementerio de Tatoi, donde descansa también desde 2023 el rey Constantino de Grecia.

La reina Federica con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

El trauma de las infantas

Aunque tanto la infanta Cristina como la duquesa de Lugo han mejorado su estilo con el tiempo, lo cierto es que en sus planes no entra pasar por quirófano. Las dos hermanas del Rey Felipe tienen un estilo muy definido que, en el caso de doña Cristina, ha evolucionado de manera muy llamativa en los últimos tiempos.

La infanta Cristina está más guapa que nunca y derrocha elegancia en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, no quiere someterse a ningún tipo de operación para paliar los efectos del paso del tiempo. Según apuntan desde la revista ¡Hola!, doña Cristina está preparada para envejecer de manera natural, aunque recurre a algunos tratamientos no invasivos y suplementos, pero nada más. No quiere quitarse años con cirugía, es la herencia de un trauma, asegura una fuente cercana a la revista, haciendo referencia a lo que ocurrió con la reina Federica.

Tampoco la infanta Elena es partidaria del quirófano y prefiere mostrarse con naturalidad, con el aspecto que le corresponde a su edad. Algo que comparte con otras royals como las princesas Carolina y Estefanía de Mónaco.