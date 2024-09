Sale a la luz la reciente escapada de don Juan Carlos a la sierra de Madrid

Ha pasado casi una semana desde que don Juan Carlos aterrizó en España. Tan solo dos días después de su llegada acudió a la misa funeral en memoria de su sobrino Juan Gómez-Acebo, celebrada en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. Veinticuatro horas después se reunió de nuevo con parte de su familia en el velatorio de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón en la Iglesia madrileña de San Francisco de Borja. Desde entonces se había perdido la pista de sus pasos y ha sido gracias al dueño de un restaurante cuando ha salido a la luz uno de los últimos planes que ha realizado el padre del actual monarca en nuestro país.

«Buenos días, ayer ha vuelto don Juan Carlos a comer a Charolés. Como siempre un gran señor», escribía Manolo, dueño del establecimiento al que acudió. Se trata de un local considerado como todo un referente de la gastronomía de la Sierra de Madrid. Se encuentra en El Escorial y su plato estrella es el gran cocido de Charolés, por el que han llegado a conseguir el reconocimiento al mejor cocido del mundo. De acuerdo con su propia página web, cuenta con tres salas con paredes de granito y techo con vigas de madera del Siglo XVI. Además tiene dos salones históricos que se destinan a celebraciones privadas de hasta 30 comensales. También disponen de dos terrazas.

Se desconoce el menú que degustó Juan Carlos I durante su visita. No obstante, gracias al día en el que acudió como comensal al restaurante (martes 10 de septiembre), se sabe que no probó el mítico cocido de la carta, ya que es un plato que solo se sirve lunes, miércoles y viernes. LOOK se ha puesto en contacto con el local pero, lejos de desvelar las preferencias del progenitor de Su Majestad, han decidido blindarse por completo. Por otro lado, según publica el digital Aquí en la Sierra, el que fue rey durante casi cuatro décadas en España llegó acompañado por un grupo de amigos.

Juan Carlos I, en Madrid.

Cabe destacar que don Juan Carlos no es el único rostro conocido que ha acudido a Charolés. A lo largo de sus casi cincuenta años de historia ha recibido numerosas a celebridades en sus instalaciones, además de ser elegido como escenario de diferentes novelas escritas, como El ojo ajeno o Y después vendrá el fin.

Cuenta atrás para Sangenjo

Tal y como pudo saber LOOK en exclusiva, Juan Carlos llegará a Sangenjo el próximo 23 de septiembre con motivo del inicio de las famosas regatas de la zona. Será el día 27 cuando la competición de su pistoletazo de salida, por lo que no se tiene información de lo que realizará Juan Carlos I hasta entonces. Lo que es una realidad es que durante su estancia estará separado por tan solo 30 kilómetros de su nieta Leonor, quien ingresó el pasado 29 de agosto en la Escuela Naval Militar de Marín. Una cercanía que ha hecho saltar todas las alarmas por si se produce un reencuentro inesperado entre ambos.