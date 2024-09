El Rey Juan Carlos I soprendió en la tarde de ayer al acudir al velatorio de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, fallecido el pasado mes de agosto, que tuvo lugar en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid. El ex monarca se personó allí, lugar en el que se encontraban también el Rey Felipe VI y Doña Letizia, en compañía de Vicente García-Mochales, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de seguridad del padre del Rey Felipe VI desde hace varios años, esbozando una amplia sonrisa que hizo sospechar a muchos que estaba siendo un buen día para Don Juan Carlos. «Muy bien. Muchas gracias», aseguró tras ser preguntado por cómo estaba.

Y lo cierto es que no se esquivocaban. El funeral en sí mismo no fue el único compromiso al que Don Juan Carlos acudió ayer. Antes de trasladarse al templo católico, el padre de Felipe VI disfrutó durante varias horas de un encuentro íntimo y privado en el Palacio de la Zarzuela con motivo del 24º cumpleaños de su nieta, Victoria Federica de Marichalar, que además se estrenaba en televisión esa misma noche con una entrevista en El Hormiguero que ha copado numerosos titulares en la crónica social de nuestro país en las últimas horas, especialmente por su naturalidad y simpatía ante las cámaras.

El Rey Juan Carlos I en el interior de un vehículo. (Foto: Telecinco)

Ha sido el programa Vamos a ver, en Telecinco, el que ha mostrado, en primicia, las imágenes en las que se puede ver al Rey Juan Carlos I llegar a la residencia privada de la Familia Real española. El Rey emérito entró a toda velocidad a Palacio, donde también se encontraba su hijo Felipe VI y la infanta Elena, según ha asegurado Alessandro Lequio en el plató del citado programa. «Estuvo en Zarzuela ayer y no fue la primera vez. Es una hipocresía que no esté en Zarzuela porque es normal, ya que es la casa de la familia. No sé si ha dormido todas las noches en el hotel, pero podría llegar a pensar que entrase por una puerta discreta y saliese por la principal para que pensasen que duerme en el hotel», ha dicho Lequio.

De acuerdo a las palabras del colaborador, entre los asistentes a la celebración también estaban la Reina Sofía y la infanta Cristina con casi todos sus hijos. «Felipe también estuvo, según me encuentan», ha asegurado Lequio. No así la Reina Letizia, pese a tener la agenda despejada, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La heredera al trono, cabe destacar, ya se encuentra en la Escuela Naval de Marín, mientras que la infanta Sofía continúa en Gales cursando el bachillerato Internacional en régimen de internado.

Varios coches en las inmediaciones del Palacio de la Zarzuela. (Foto: Telecinco)

La última vez que el Rey Juan Carlos visitó el Palacio de la Zarzuela fue el pasado mes de abril, coincidiendo con su regreso a España para asistir a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, así como a una misa en memoria de Fernando Gómez-Acebo, quien falleció a principios de marzo. El ex monarca llegó a palacio con una amplia sonrisa. Poco después lo hicieron la infanta Elena, conduciendo su propio vehículo, seguida por una furgoneta negra en la que viajaban sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.