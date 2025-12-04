Cierre de agenda conjunto para los Reyes en una semana marcada por la publicación en España de las memorias del Rey Juan Carlos y la difusión de un vídeo en el que el padre del monarca pedía a los jóvenes que apoyaran la labor del jefe del Estado. Don Felipe y doña Letizia han continuado con su agenda con normalidad, a pesar de que desde Zarzuela sí se reaccionaron al vídeo, asegurando que era «inoportuno e innecesario». No ha habido reacción a la presentación del libro en Madrid, a la que no asistió Juan Carlos I, pero sí otros miembros de la familia, como la infanta Elena, María Zurita o Simoneta Gómez-Acebo.

Este jueves, los Reyes ha presidido en el Palacio Real la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Gerona. Se trata del órgano de gobierno, representación y administración de la organización, de la que la princesa Leonor es presidenta de honor. La heredera está al corriente del trabajo de la fundación y de sus actividades, aunque en estos momentos no puede participar en la mayoría de sus actos debido a su formación militar. Por eso son don Felipe y doña Letizia los que acuden a estas reuniones.

Los Reyes en una reunión en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Esta reunión se ha producido pocos días después de que la Fundación Princesa de Gerona haya cerrado la convocatoria para los galardones de este año, que celebran su 17º edición. Unos premios que tienen por objetivo apoyar el talento de las generaciones más jóvenes, que son capaces de transformar el mundo y ayudarlos a convertirse en referentes para los que vienen detrás. Un año más habrá varias categorías, tanto nacionales como internacionales cuyos ganadores se irán conociendo en los próximos meses en las diferentes paradas del Tour del talento. Ya de cara al verano tendrá lugar la ceremonia de entrega, con la presencia de la Familia Real.

El estilismo de la Reina

En esta reunión, doña Letizia ha apostado por un traje de chaqueta en estampado de cuadros en tonos grises. Un conjunto de corte oversize, con pantalón ancho y chaqueta amplia que pertenece a la firma Mango y que ya ha llevado en otras ocasiones.

Lo ha combinado con unos sencillos mocasines de color negro y una blusa en tono crudo y tejido satinado. Una elección perfecta para un estilismo en clave working, muy adecuado para una reunión de estas características.

La Reina Letizia en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha llevado unos pendientes dorados con forma de aro y su inseparable sortija de Coreterno. La Reina ha lucido un maquillaje suave y el cabello suelto.

Cuenta atrás para la Navidad

Aunque por ahora la agenda de la Casa de S.M. el Rey sigue su curso con normalidad, los Reyes ya cuentan los días para su próximo reencuentro familiar. Quedan apenas tres semanas para Navidad y la Familia Real tendrá la oportunidad de pasar tiempo junta. Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía disfrutarán de unos días de vacaciones en los que regresarán a Madrid para estar con sus padres.