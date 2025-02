El rey Carlos III ha realizado este lunes, 24 de febrero, una visita oficial a Staffordshire, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, durante la cual ha recorrido la sede de la empresa JCB en Rocester y la cervecería Tower Brewery en Burton-upon-Trent. Lo ha hecho con el propósito de reconocer la importancia de la industria local y las tradiciones británicas, sorprendiendo a todos al servirse personalmente una pinta de cerveza.

Tower Brewery es una cervecería independiente con más de dos décadas de historia. Fundada en 2001 por John Mills, la cervecería funciona en una torre de agua del siglo XIX, originalmente construida por la empresa cervecera Thomas Salt & Co. Durante su recorrido, el rey ha participado en varias actividades, como la apertura de la escotilla de vapor de elaboración, un gesto simbólico en la producción cervecera. Sin embargo, el momento más llamativo de la visita ha ocurrido cuando el monarca se ha servido una pinta de Gone for a Burton, una de las especialidades de la casa. Animado por Mills, el rey Carlos III ha levantado su vaso y brindado con la frase: «A su muy buena salud», provocando la ovación de los presentes en el lugar.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Este acto, ampliamente difundido en los medios de comunicación y en las redes sociales en las últimas horas, no solo refuerza la imagen cercana del monarca, sino que también resalta su empeño por mantener la normalidad en su agenda oficial a pesar de los retos de salud que enfrenta. Desde su diagnóstico de cáncer a principios de 2024, el rey Carlos III ha seguido cumpliendo con compromisos institucionales, retomando las actividades públicas en abril de ese mismo año tras iniciar su tratamiento contra la enfermedad. Su presencia en eventos como este busca transmitir un mensaje de estabilidad y resiliencia.

Más allá del gesto en la cervecería, la visita del rey a Staffordshire ha tenido un significado mayor. En su recorrido por JCB, el monarca ha celebrado el 80º aniversario de la compañía, que es una de las principales de equipos de construcción a nivel mundial. El rey Carlos III ha interactuado con empleados y aprendices, observando de cerca la línea de ensamblaje de retroexcavadoras. Además, se le ha presentado una innovadora máquina impulsada por hidrógeno, reflejando el compromiso de JCB con tecnologías sostenibles. Cabe destacar que, como príncipe de Gales, Carlos había visitado JCB en 1977 y, en 2011, inauguró la JCB Academy.

El encuentro del rey Carlos III y Juan Carlos I

La visita de Carlos III a Staffordshire llega apenas un día después de que la prensa española se hiciera eco de un encuentro del monarca con el Rey Juan Carlos I en Londres. Según el programa Fiesta de Telecinco, ambos cenaron en un exclusivo club de la capital británica, dejando con ello un signo más de su buena relación. «Fue un encuentro muy personal. Don Juan Carlos viaja de forma habitual a Londres y, prácticamente cada vez que se desplaza hasta la capital londinense, se reúne con él», han desvelado desde el citado espacio.