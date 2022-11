Cada vez aumenta más la expectación por ver los capítulos de la nueva temporada de The Crown. En esta nueva entrega de la millonaria serie de Netflix tendrá un gran protagonismo la figura de Diana de Gales, magistralmente interpretada por Elizabeth Debicki. Los últimos años de vida de la exmujer de Carlos III de Inglaterra, su romance con Dodi Al-Fayed o el dolor que dejó a sus hijos, el príncipe Harry y su hermano Guillermo, compondrán la línea argumental de los episodios.

Ha habido mucha polémica en torno a la esperada sexta temporada de la ficción, pero poco a poco se han ido desvelando casi todos los detalles. Uno de ellos era saber si el accidente que acabó con la vida de la princesa en Paris iba a ser recreado. La compañía de la N roja despejó este interrogante hace algunas semanas. El siniestro no saldrá en la serie, pero sí las repercusiones de éste y los eventos posteriores, como el funeral de Diana. Un día absolutamente negro para toda su familia.

Se dice que la despedida de Lady Di fue seguida por televisión por más de 2.500 millones de personas, algo que habla a las claras de la incomparable popularidad de la malograda Diana. Londres se tiñó de negro para despedir con honores a quien la ciudadanía le habría gustado ver como Reina. Sin embargo, su destino fue otro bien distinto. Ese día fue especialmente doloroso para el príncipe Harry y para su hermano mayor, Guillermo de Inglaterra.

Los dos jóvenes príncipes tenían 12 y 15 años, respectivamente, y vivieron lo indecible al tener que caminar durante un kilómetro detrás del ataúd de su madre. Sin lugar a dudas que esto fue uno de los tragos más amargos que tuvieron que experimentar. Tanto fue así que uno de los dos, el príncipe William llegó a decir en el año 2017 que aquello fue «una de las cosas más difíciles que he hecho». Un día que le habría gustado no tener que afrontar nunca y que ahora podría revivir con su recreación en The Crown.

La posibilidad de que se incluya el funeral ha sido muy criticada en Reino Unido, por ejemplo, por el biógrafo de la Reina Madre, William Shawcross, quien considera que «Nada es sagrado para el guionista de la serie, Peter Morgan. Es una serie vil que miente al público y ha sido increíblemente hiriente para la Familia Real, desde la reina y nuestro nuevo rey hacia abajo. A diferencia de cualquier otra familia, no pueden demandar».

Angela Levin es una escritora experta en realeza inglesa, que llegó a publicar una biografía del príncipe Harry y que ha comentado abiertamente que el hijo pequeño de Diana de Gales le dijo: «Mi madre acababa de morir y tuve que caminar mucho detrás de su ataúd, rodeada de miles de personas que me miraban mientras millones más lo hacían por televisión. No creo que se deba pedir a ningún niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que ocurra hoy en día. Ningún niño debería perder a su madre a una edad tan temprana y luego tener su dolor observado por miles de personas».