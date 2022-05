El inesperado vínculo entre Tamara Falcó y la Reina Madre

Tamara Falcó se ha convertido no solo en uno de los rostros más destacados del panorama nacional, además de un reclamo para las marcas y un perfil más que popular en las redes sociales. Precisamente a través de su cuenta, la hija de Isabel Preysler comparte día a día detalles de su rutina y también realiza colaboraciones para distintas firmas. Además, la marquesa de Griñón aprovecha en ocasiones para interactuar con sus seguidores, lo que les permite conocerla más.

En esta ocasión, la aristócrata ha contestado a algunas preguntas de sus followers. Algunas de ellas han tenido que ver con temas de estilo de vida, como cuál es su perfume preferido, sus básicos de armario, el deporte que más le gusta practicar o cuándo se estrena el documental de Netflix del que es protagonista. También le han pedido que haga un tutorial sobre cómo hacer un cocido madrileño, a lo que Tamara ha contestado que cuando vuelva el frío, aunque ha sugerido que en su libro hay una receta estupenda.

Una de las preguntas más curiosas que le han hecho tiene que ver con sus gustos musicales. Uno de sus seguidores ha querido saber cuál era la canción de Julio Iglesias que más le gusta y Tamara Falcó no ha tenido reparos en contestar. La hija de Carlos Falcó ha compartido la carátula del single Begin the beguine -Me olvidé de vivir-.

Un tema que tiene un vínculo muy especial con la familia real británica. En el otoño del año 1988, la madre de la Reina Isabel, Elizabeth Bowes-Lyon fue protagonista de un inolvidable momento junto a Julio Iglesias. Ocurrió a finales de noviembre de ese año en el Teatro Palladium de Londres, durante la celebración de la Royal Variety Charity, una de las galas benéficas más importantes para la familia Windsor. Una cita que contó con la presencia del cantante español, además de otras figuras como Bananarama, Kylie Minogue o Cliff Richard.

La Reina Madre estuvo como representante de la familia real en compañía de su hija menor, la princesa Margarita. Además de saludar a las autoridades y antes de trasladarse al palco de honor, Elizabeth Bowes-Lyon quiso ver a Julio Iglesias en su camerino, y hacerle una petición. Así lo revelaba hace algún tiempo en un podcast para la revista ¡Hola! Domingo Martorell: “Era una mujer cariñosa, pragmática, una gran señora. Ella iba con su escolta, pero al salir del camerino de pronto se vuelve y me dice: ‘¡Ay, perdone! Se me ha olvidado pedirle al señor Iglesias que cante Begin the beguine porque es… una canción que a mi marido le encantaba…’”. Julio Iglesias no dudó en apañárselas para interpretar la canción, que además dominaba sin dificultades ya que lo había cantado en el pasado en el cumpleaños de Frank Sinatra.

Aunque le pilló por sorpresa y no había nada preparado, Julio salió al escenario y lo interpretó, desafiando las reticencias del director de orquesta.“La Reina Madre se puso de pie en el palco, de pie, llorando, pero llorando. Unos lagrimones que le caían y así toda la canción, la escuchó entera, de pie y llorando”. Una emotiva historia que ahora encuentra un vínculo con Tamara Falcó.