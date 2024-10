El príncipe Guillermo explica por qué no fue a los Juegos Olímpicos

El príncipe de Gales fue uno de los grandes ausentes a las competiciones de los Juegos Olímpicos de París. Guillermo no estuvo ni en la ceremonia de inauguración, ni tampoco en ninguna de las pruebas, aunque una vez terminados los juegos, sí que quiso felicitar a los atletas en un vídeo junto a su esposa. En lugar del príncipe Guillermo, se trasladaron a París la princesa Ana y la duquesa de Edimburgo, que fueron las representantes de la Corona en esta competición tan importante.

Desde el Palacio de Kensington no dieron detalles concretos sobre los motivos por los que el heredero no viajó a la capital francesa. Es más, en un primer momento se pensó que cabía la posibilidad de que Kate Middleton se trasladara a París, debido a que ya había estado en la final masculina de Wimbledon. No fue así y ahora por fin se ha conocido la verdadera razón por la que el hijo mayor del rey Carlos III decidió no viajar a París.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Las palabras del príncipe Guillermo

Él mismo lo ha contado en un acto reciente en el que se ha anunciado un proyecto de colaboración de la Fundación Real con diversas organizaciones para promover la enseñanza de la natación. Los príncipes de Gales, a través de su fundación, han proporcionado medios para la rehabilitación de una piscina comunitaria en la que se van a llevar a cabo actividades para fomentar que los niños y jóvenes aprendan a nadar y practiquen este deporte, algo muy importante porque saber nadar puede salvar vidas.

Durante el acto, el heredero coincidió con el nadador olímpico Tom Dean, que aprovechó para preguntarle por su ausencia en París. El príncipe de Gales dijo que tenía muchas ganas de ir, pero finalmente decidió quedarse en casa, después de leer que algunos deportistas habían dado positivo en coronavirus. En concreto, Adam Peaty, otro nadador británico, lo reveló en una entrevista. «Consideré que, como mi esposa estaba recibiendo quimioterapia, no quería correr el riesgo de llevar el coronavirus a casa», dijo Guillermo. Unas palabras con las que el príncipe de Gales ha vuelto a recalcar lo pendiente que está de Kate Middleton.

Kate Middleton en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

A pesar de que la ausencia del príncipe Guillermo durante las competiciones de los juegos de París fue muy comentada, la explicación que ha dado el heredero de manera espontánea concuerda con la actitud que ha mantenido en los últimos meses, en los que ha puesto por delante de sus compromisos oficiales el cuidado de su familia. No obstante, algunos medios han criticado que el hijo mayor del rey no estuviera en los juegos, pero que sí acudiera a la final de la Eurocopa. Sin embargo, en aquel momento incluso Kate Middleton estuvo en Wimbledon.

De momento no ha habido ningún tipo de comunicado oficial sobre este tema, aunque es probable que en cuando tuvieron lugar las competiciones de la capital francesa la princesa de Gales estuviera recibiendo otro ciclo de tratamiento que provocara que su estado fuera más delicado.