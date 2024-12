Kate Middleton y Guillermo, ausentes en la comida prenavideña de Carlos III

El rey Carlos III ha organizado un año más el tradicional almuerzo prenavideño en el Palacio de Buckingham. Una cita a la que invita a su familia más extensa, a todos los miembros que no asisten a las celebraciones de Navidad en la finca de Sandringham. Se trata de una reunión de carácter privado que ya organizaba la Reina Isabel II y con la que el nuevo monarca ha querido continuar. Una manera de estrechar lazos con aquellos familiares con los que no coincide en los días clave de estas fechas tan entrañables. No obstante, también suelen acudir los miembros más cercanos al monarca, como sus hermanos o los príncipes de Gales.

Sin embargo, en esta ocasión Kate Middleton y el príncipe Guillermo han sido los grandes ausentes en esta reunión familiar. Los príncipes de Gales y sus hijos han comenzado ya las vacaciones estivales y según se ha confirmado, ya se encuentran en su residencia de Norfolk, Amner Hall. Una propiedad que recibieron como regalo de boda por parte de la Reina Isabel y en la que pasan mucho tiempo a lo largo del año. La casa está ubicada muy cerca de Sandringham, donde la familia real pasa las fiestas navideñas.

A pesar de que Kate Middleton y Guillermo han sido los grandes ausentes de la jornada, al almuerzo han asistido varios miembros de la familia del rey Carlos III. Por ejemplo, a las puertas del Palacio de Buckingham se ha podido ver a los príncipes Michael de Kent, a la princesa Ana y su marido, al duque de Kent y a las princesas Beatriz y Eugenia, entre otros. Las hijas del duque de York suelen acudir siempre a las celebraciones de Navidad en Sandringham pero todo apunta a que este año se ausentarán para estar con su padre. Tras la última polémica, el príncipe Andrés no pasará las fiestas con su hermano.

La felicitación de Kate y Guillermo

El almuerzo ha coincidido en el tiempo con la publicación por parte del Palacio de Kensington de la felicitación de Navidad de los príncipes de Gales. Kate Middleton y el príncipe Guillermo han compartido sus mejores deseos para estas fiestas a través de las redes sociales, donde han publicado una fotografía con gran simbolismo.

Una imagen que pertenece al vídeo que la pareja grabó en el mes de septiembre, cuando anunciaron que la princesa había terminado su tratamiento de quimioterapia para el cáncer. Un clip en el que ella misma daba la buena noticia, acompañada de su familia.

Será el día de Navidad cuando volveremos a ver en público a Kate Middleton y a Guillermo, en compañía de sus hijos y de otros miembros de la familia real. Todos ellos estarán en el servicio religioso que año tras año se celebra en St. Mary Magdalene, en Norfolk.

Ya de cara a comienzos de año se espera que la princesa de Gales comience a retomar su agenda oficial, eso sí, siguiendo las recomendaciones de los médicos y al ritmo al que ella se encuentre cómoda.