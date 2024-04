Juan Carlos I no es el único: los otros hoteles en los que los Borbón ‘hicieron’ hogar

Juan Carlos I se mudó a Abu Dabi en agosto de 2020, pero no ha estado siempre allí. Pasa mucho tiempo en Ginebra, concretamente en un hotel cuyo propietario forma parte de su círculo de amistades. El Four Seasons de Ginebra es uno de los centros más lujosos de la ciudad y tiene habitaciones que cuestan hasta 14.000 euros por noche. El colaborador Alessandro Lequio asegura que el padre de Felipe VI ha convertido uno de estos dormitorios en su hogar particular, de hecho tiene hasta sus propios muebles.

Juan Carlos I no es el primer Borbón en instalarse en un hotel, su padre hizo lo mismo. El Four Seasons de Ginebra está erigido sobre un majestuoso edificio que data de 1834. Algunas de sus habitaciones tienen más de 70 metros cuadrados y cuentan con todo lujo de detalles. El restaurante que hay en el interior del complejo está dotado de varias estrellas Michelín y la decoración se inspira en el estilo francés.

La reina Victoria Eugenia también estuvo en Ginebra

El Hotel Four Seasons no es el único que ha conquistado a los miembros de la realeza. La reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, pasó una temporada en Ginebra y decidió alojarse en el elegante Hotel Royal de Lausana, en un dormitorio con vistas al lago Lèman. Estuvo viviendo allí hasta 1948, cuando reunió el dinero suficiente como para comprarse su propio palacete. Todavía hay diversas teorías sobre el origen de este impulso económico. La más extendida es que recibió la herencia de una amiga y pudo realizar la operación.

La reina Victoria Eugenia, en su residencia de Suiza. (Foto: Gtres)

La reina Victoria Eugenia murió en abril de 1969 y los empleados del Hotel Royal notaron su ausencia, pues su estancia fue tan amable como llevadera. El periodista Luis María Anson aseguró que el esposo de la duquesa de Alba fue el que corrió con los gastos de Victoria Eugenia. «Luis Martínez de Irujo, marido de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, y jefe de la casa de la reina, lo pagó todo».

Alfonso XIII optó por fijar su residencia en Roma

La reina Victoria Eugenia estableció su residencia en Ginebra, pero su marido, el rey Alfonso XIII, prefirió disfrutar de la capital de Italia. En concreto se alojó en el Gran Hotel de Roma, que ahora se llama The St. Regis Rome. Como no podía ser de otra forma, utilizó la suite real. Este dormitorio tenía un total de 300 metros cuadrados y estaba decorado con un corte clásico. Pasar una noche allí cuesta alrededor de 14.000 euros. No es para menos, pues la habitación está equipada con los detalles más lujosos: tiene dos vestidores, un baño de mármol con jacuzzi, un salón con capacidad para 12 comensales y una sala de estar que cuenta con un piano de cola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The St. Regis Rome (@stregisrome)

Victoria Eugenia no vivía con su marido, pero se trasladó a Roma cuando se enteró de su estado de salud. Sin embargo, no pernoctó en el Gran Hotel, se decantó por Excelsior, un centro que ganó mucha popularidad a raíz de la película La Dolce Vita, pues fue allí donde se rodaron algunas escenas.

La importante historia del Hotel The Peninsula

Interior del hotel The Peninsula de París. (Foto: @thepeninsulaparis)

El hotel The Peninsula de París tiene detrás una historia fantástica. La reina Isabel II de España fijó su residencia en Francia en 1868. Allí contó con el apoyo del rey Napoleón III y de su mujer Eugenia de Montijo, de origen español.

El éxito de la revolución La Gloriosa impedía que Isabel II regresar a España, así que decidió crear su hogar en el palacio de Castilla de París, situado en la actual avenida Kléber. Después de su muerte, el edificio se convirtió en el Hotel Majestic, pero la Segunda Guerra Mundial acabó con este negocio. Sin embargo, ahora ha recuperado dicho espíritu bajo el nombre Hotel The Peninsula y las habitaciones no bajan de los 1.000 euros.