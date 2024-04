Juan Carlos I puso rumbo a Ginebra después del funeral de Fernando Gómez- Acebo

Don Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde 2020, aunque eso no le exime de seguir visitando el país que le vio reinar durante casi cuatro décadas. De hecho, este fin de semana, con motivo de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, el padre del actual Monarca se ha trasladado hasta España para asistir al bautizado como el enlace matrimonial del año. No obstante, el paso por el altar del alcalde de Madrid no fue el único compromiso familiar al que acudió el que fuera jefe de Estado, ya que el lunes 8 de abril también asistió al último adiós de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo. Ahora, casi veinticuatro horas después, ha salido a la luz el plan que realizó una vez finalizó la misa funeral, el cual es muy dispar a las primeras informaciones trascendidas, ya que habría aprovechado para abandonar España.

Así lo ha confirmado la periodista Sandra Aladro este martes en el programa Vamos a ver, donde ha asegurado que don Juan Carlos salió de la iglesia madrileña en la que se realizó el funeral en homenaje al hijo de la infanta Pilar y se dirigió al aeropuerto para poner rumbo a Ginebra, ciudad en la que reside su hija, la infanta Cristina: «Él solo se fue directamente a la terminal de Barajas donde le esperaba un avión privado que le iba a llevar a Ginebra. Ahí es donde ha pasado ya esta noche», decía. Por su parte, Alessandro Lequio ha añadido que se ha instalado en el hotel des Berges, donde tiene una habitación con muebles propios desde que se fue a Abu Dabi, según el italiano.

Juan Carlos I durante el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Madrid./ Gtres

Unos días muy familiares

Sin duda, la última visita de don Juan Carlos a España ha estado destinada por y para la familia. El sábado 6 de abril protagonizó un posado real con sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y tres de sus nietos; Victoria Federica, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Juan Urdangarin. Todos sonrieron ante las cámaras y dejaron patente una gran unión familiar que hacía tiempo que no se daba. Doña Sofía no acudió a la ceremonia religiosa de la boda, pero se unió posteriormente a la celebración en la finca de la Cruz del Canto, enclave en el que se reunió con el resto de la familia de Su Majestad.

Juan Carlos I, con las Infantas Elena y Cristina, en la boda de José Luis Martínez-Almeida, celebrada en el barrio de Salamanca. / Gtres

El domingo todo apunta a que los Borbón volvieron a reunirse en el Palacio de la Zarzuela para disfrutar de un almuerzo familiar. La infanta Elena entró con su propio coche al recinto sobre la una del mediodía, lo que podría señalar que se reencontró dentro con el resto de su familia. No obstante, no se tiene constancia de la presencia de ningún miembro más, aunque teniendo en cuenta la estancia de don Juan Carlos en España, es probable que el progenitor del Monarca estuviera presente.