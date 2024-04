La infanta Elena, de almuerzo en Zarzuela tras el encuentro familiar en la boda de Almeida

Veinticuatro horas después de asistir a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, la infanta Elena apareció frente a las cámaras conduciendo su propio coche en las inmediaciones del Palacio de La Zarzuela. Lo hizo sobre la una de la tarde del pasado domingo escoltada por otro automóvil, algo que parece indicar que acudió al enclave mencionado con motivo de disfrutar de un almuerzo familiar posterior al enlace matrimonial del año.

La madre de Victoria Federica fue el único miembro de los Borbón que fue fotografiado por los medios a su llegada, pero dada la hora a la que apareció, es probable que dentro de palacio ya estuvieran el resto de los asistentes a este supuesto reencuentro familiar. No obstante, no hay ningún detalle que afirme que esto fuera así. Aunque no hay confirmación al respecto, algunos de los reporteros que se encontraban allí han confirmado a LOOK que 45 minutos después de la entrada de la infanta Elena, llegaron otros dos coches oficiales a las puertas de Zarzuela. Ambos hicieron el amago de entrar para realizar el mismo acceso que había hecho la infanta anteriormente, pero cuando fueron conscientes de la presencia de las cámaras, decidieron entrar por otro lado, cambiando por completo su ruta.

La infanta Elena en su coche en las puertas del Palacio de la Zarzuela./ Gtres

Al contrario que su hermana, la infanta Cristina, que también acudió a la boda del alcalde de Madrid, no ha sido vista horas después del enlace. De hecho, tampoco ha acudido al partido de su hijo, Pablo Urdangarin, celebrado en Barcelona, tal y como estaba acostumbrando a hacer en las últimas jornadas deportivas. Asimismo, tampoco se tiene constancia de que haya acudido a Zarzuela a lo largo del pasado domingo.

El posado royal de la boda de Almeida

Dentro de la larga lista de invitados de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, destacaron nombres pertenecientes a la realeza como el de don Juan Carlos I y el de sus hijas, las infantas Elena y Cristina. A su lado también pudimos ver a Juan Urdangarin, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán de Marichalar. Los cinco posaron visiblemente sonrientes después de la ceremonia religiosa realizada en la Iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, aunque llamó la atención la ausencia de la Reina Sofía. Horas más tarde, la madre de Su Majestad hizo su esperada reaparición en la finca El Canto de la Cruz, el enclave familiar perteneciente a la familia de la novia donde se celebró el banquete y la posterior fiesta.

Juan Carlos I, con las Infantas Elena y Cristina, en la boda de José Luis Martínez-Almeida, celebrada en el barrio de Salamanca. / Gtres

Este posado realizado después del esperado «sí, quiero» del político y la nieta de Teresa de Borbón- Dos Sicilias ha transmitido el gran cariño que sienten las infantas hacia su padre pese a la distancia que les separa a día de hoy. Cabe recordar que don Juan Carlos se trasladó a Abu Dabi el pasado 2020 y, desde entonces, no ha vuelto a vivir en el país que le vio reinar durante casi cuatro décadas.