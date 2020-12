Jaime Peñafiel es uno de los periodistas que mejor conoce los entresijos de la Casa de S.M. el Rey y muy especialmente, de la vida de don Juan Carlos, a quien ha seguido durante muchos años. El veterano comunicador, a sus 88 años ya no tiene reparos en decir lo que piensa y desde hace tiempo se muestra muy crítico con la actitud de la Institución. En sus últimas declaraciones, Peñafiel no ha dudado en arremeter contra los actuales Reyes, a quienes acusa de “haber condenado públicamente a don Juan Carlos sin tener en cuenta la presunción de inocencia”. Pero el periodista da un paso más al asegurar que “las comisiones no son un delito” y en relación al escándalo de las tarjetas black señala directamente a aquellos miembros de la familia que han hecho uso de ellas, como la propia reina doña Sofía o los nietos del exrey, a quienes considera que también se debería juzgar.

El veterano comunicador está sorprendido con la última maniobra del rey Juan Carlos para regularizar su deuda con Hacienda: “me sorprende que sea tan poca cantidad. Pienso que tendría que pagar más, esto simplemente es por las tarjetas black, que se han aprovechado todos, los nietos, la reina Sofía… casi todo el mundo ha utilizado esas tarjetas black, así que no se pueden ir de rositas, pero de todos modos se ha aprovechado”, asegura Peñafiel.

El periodista es muy crítico con la actitud que mantiene el actual jefe del Estado en relación a su padre y al tema de las comisiones, las cuales asegura no son un delito: “las comisiones no son un delito, puede ser falta de ética. Es un delito si tú no declaras a Hacienda los ingresos, por tanto, se le ha condenado, y el primero que le condenó, cosa que me pareció muy mal, fue Felipe, que condenó públicamente a su padre sin mantener la presunción de inocencia. Habló hace poco el ministro de Justicia y dijo: “tenéis que mantener presunción de inocencia, él no ha cometido ningún delito”, pero su hijo le condenó públicamente y todo el mundo entró al saco. Felipe se ha portado mal y después hay un consejero, el jefe de la casa del Rey que fue el que se reunió con Don Juan Carlos y dijo: “por orden de la vicepresidenta, tenéis que abandonar la casa y el país”, eso delante del hijo, pero su hijo se mantuvo impasible, así que yo creo que la gente se ha portado mal y que se ha olvidado de que Juan Carlos ha sido un buen Rey, que la transición de la dictadura a la democracia ha sido ejemplar, que muchas empresas se han enriquecido por la gestión de don Juan Carlos”.

Peñafiel está convencido de que en estos momentos la relación entre padre e hijo no es especialmente buena: “la relación es mala. Es que se ha portado muy mal con su padre y su padre siempre se ha portado muy bien con su hijo, primero organizándole una boda, que Letizia y don Juan Carlos siempre se llevaron mal. Cierto es que ella entró como un elefante en la cacharrería, se enfrentó a las infantas y don Juan Carlos lo mejor que decía de Letizia es: “es una chica muy lista”, con toda la carga peyorativa que tiene lo de lista, entonces siempre le cayó mal, pero autorizó la boda, por tanto, Felipe no debe tener nada contra su padre”.

Respecto a la infanta Elena, de quien se ha dicho que sería la persona que acogería a don Juan Carlos en un hipotético regreso a España durante las navidades, el cronista real solo tiene buenas palabras para ella: “la infanta Elena ha sido el único miembro de la familia que ha ido a verle, que ha mantenido buena relación con él”. Sin embargo, no opina lo mismo de la infanta doña Cristina, de quien hace unos días se dijo que había pensado en viajar a Abu Dabi, pero el propio Juan Carlos le dijo que no. “Cristina tiene su problema, su marido, pero la infanta Elena ha sido la hija preferida siempre. Es sorprendente porque a la infanta Elena la hubiera correspondido ser la heredera porque era la primogénita y su padre no sé por qué decidió que fuese Felipe, hizo una monarquía selectiva, pero podría haber sido la Reina. Si Felipe cuando su padre no autorizaba su matrimonio con Letizia, Felipe dijo: “si no lo autorizas lo dejo todo” y posiblemente quien hubiera ocupado el sitio hubiera sido Elena, que quizá es la más borbona de todos los Borbones, por eso no me sorprende que venga a su casa”.

En relación con doña Sofía, Peñafiel se muestra especialmente duro con la madre de Felipe VI: “la Reina por supuesto, que ha sido la gran afectada, la cornuda nacional, ha aguantado todos los engaños, pero la boda de don Juan Carlos y doña Sofía no fue una historia de amor, fue una cosa que arregló la madre de Sofía e infidelidad ha habido a lo largo de estos 40 años, el matrimonio hace mucho tiempo ya terminó. Hace muchos años que dejaron de compartir lecho y compartían techo hasta cierto punto, pero fue una historia sentimental muy triste porque Juan Carlos siempre ha tenido amigas entrañables, si tampoco se ha ocultado”, sostiene el experto.

Tras los últimos acontecimientos, don Juan Carlos podría tener vía libre para volver a España, a la espera de que las autoridades confirmen si no hay ninguna cuenta pendiente, pero el periodista no tiene claro si habría o no encuentro con don Felipe: “él puede ir a La Zarzuela porque ha sido su casa durante cincuenta años y a ningún español se le puede expulsar de su país, ni que vuelva a su país, lo diga el Gobierno, Felipe, o lo diga quien lo diga. Nadie puede impedirle la entrada en España, no tiene ninguna cuenta pendiente. Ha regularizado lo que tenía que pagar, que me pareció poco dinero para todo lo que él ha ingresado, pero muchas cosas ya estaban prescritas.”

El cronista no ve muy claro el futuro de la Monarquía en España: “está amenazada, tenemos a Pablo Iglesias que está diciendo que España tiene que ser una república, pero si se empeñan, lo conseguirán porque ellos manipulan todo lo habido y por haber, lo que pasa es que Pablo Iglesias no se recata en decir que hay que traer la república. Yo era Juancarlista, pero una cosa, yo una república con esta gentuza, siempre monarquía, aunque sea a don Juan Carlos como Rey”.

Aunque guarda una buena opinión del reinado de don Juan Carlos, no puede decir lo mismo de don Felipe y doña Letizia, con quien siempre ha sido especialmente crítico: “todo el mundo sabe que Letizia no es santo de mi devoción. Letizia siempre ha sido una mujer de izquierdas y no le ha hecho la vida fácil a don Juan Carlos. Yo creo que en la marcha de Don Juan Carlos ha tenido muchísimo que ver porque ella manda mucho en la Zarzuela y ella es la consorte, pero no es la Reina, es la consorte del Rey.”