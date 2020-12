Los últimos movimientos del rey Juan Carlos apuntan a que el exmonarca podría estar pensando en poner fin al exilio voluntario que comenzó a principios del mes de agosto a raíz de las últimas informaciones que se habían publicado en torno a su figura y los presuntos negocios opacos en los que habría participado. Desde entonces, el padre de Felipe VI ha permanecido alejado del país que ha sido su hogar las últimas décadas y alojado en Emiratos Árabes, donde tiene muchos amigos.

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre su estancia en Abu Dabi, hace algunos días salía a luz que, con motivo del cuarenta y cinco aniversario de su proclamación como jefe del Estado, su hija mayor, la infanta doña Elena había viajado hasta Emiratos para acompañar a su padre en una fecha tan señalada. Un viaje discreto que, dada la proximidad de las navidades, podía augurar que el padre de Felipe VI no tendría pensado regresar a España en estos momentos. Sin embargo, parece que no es así.

Ayer, el equipo de abogados que representa a don Juan Carlos emitía un comunicado en el que anunciaba que el exmonarca ha resuelto su deuda tributaria a raíz del escándalo de las ‘tarjetas black’ que ha llegado a salpicar a algunos de sus nietos: “S.M. el Rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos. En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, decía el texto.

Un movimiento inesperado que llegaba cuando apenas quedan unos días para las fiestas navideñas y con el que pretende evitar una causa judicial por este caso, ya que, la legislación española prevé que el implicado pueda eludir el delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la Justicia le notifique el inicio de actuaciones. Y ninguna de las dos lo ha hecho. Quedaría claro, por tanto, que, con esta actuación, el exmonarca podría tener el camino libre para regresar a España si lo deseara, pero hay algo más al respecto que indica que don Juan Carlos quiere pasar las fiestas en España.

Tal como ha confirmado Mariángel Alcázar en su intervención en “El programa de Ana Rosa”, estaba previsto que la infanta Cristina se trasladara hasta Abu Dabi para pasar unos días con su padre, de la misma manera que ha hecho doña Elena. Sin embargo, el exrey le ha dicho que no vaya, lo que podría apuntar a que será él quien viaje, aunque no se sabe si su intención es pasar las fiestas en Zarzuela o viajar a otro lugar, como podría ser Sanxenxo, donde se encuentra especialmente cómodo.

Hace algunos días, el periodista Carlos Herrera, con quien don Juan Carlos mantiene una buena amistad desde hace años, apuntaba a que el exmonarca tiene la intención de volver en los próximos días, aunque después se marche de nuevo. ¿Nos dará alguna sorpresa?.