La familia real de Grecia ha hecho un inesperado anuncio que hace referencia a los perfiles falsos en las redes sociales. A través de su página web oficial ha publicado un comunicado en el que se detallan las cuentas oficiales en redes sociales de sus miembros, para evitar que se recurra a fuentes no autorizadas para buscar información sobre el príncipe Pablo y el resto de su familia: «Los miembros de la familia real no están representados por ninguna persona, institución u organización en el extranjero ni en Grecia, excepto por su oficina personal en Atenas», reza el comunicado.

Un breve anuncio en el que se recalca además que la información sobre la familia real y todo lo relevante a sus actividades solamente se proporciona a través de su oficina de prensa y su web oficial. Además, aprovechan el comunicado para enumerar los perfiles reales en las redes sociales de sus miembros, desde el del propio príncipe Pablo de Grecia hasta sus hijos. Se incluye también a sus hermanos o cuñadas, pero no a la princesa Tatiana.

Teodora de Grecia con su hermano Pablo de Grecia.

Desde el departamento de comunicación de la familia real han aprovechado este comunicado para insistir en que ninguno de sus miembros tiene una cuenta en la red social Facebook y que tampoco están representados por otras fuentes que no sean las oficiales.

El motivo del comunicado

La declaración de la familia real griega se produce después de que se haya publicado una noticia que apunta a una estafa por un perfil falso del príncipe Pablo en la red Facebook. Según apunta el periodista Andreas Megos, las autoridades griegas están tras la pista de una red de estafadores en línea después de que un hombre de 74 años presentara una denuncia ante la Policía de Atenas. Una denuncia en la que aseguraba que había sido víctima de un estafador que se había hecho pasar por el jefe de la casa real y le había pedido dinero.

Tal como explicó el hombre, recibió una solicitud de amistad del presunto príncipe Pablo tras la cual le dijo que si se hacía socio de un club recibiría una serie de privilegios, incluida una paga mensual. El hombre aceptó y envió sus datos, acompañado de una tarjeta prepago de 15 euros, pero le pidieron más dinero. Fue entonces cuando interpuso la denuncia al darse cuenta de la estafa.

Tatiana de Grecia, fuera de la familia real

La ex mujer del príncipe Nicolás es muy activa en las redes sociales y tiene su propio perfil, en el que publica detalles de su rutina y de las iniciativas con las que colabora. A pesar de que desde su divorcio del hijo de la reina Ana María de Grecia se le ha permitido mantener el título de princesa y de que mantiene una buena relación con la familia real, ya no es miembro de ésta. Por ese motivo no estuvo en la boda de la princesa Teodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas, y por eso tampoco se la ha incluido en la lista que ha publicado el departamento de prensa de la familia real.