La misión que Carlos III ha encargado a su hermano menor en el cumpleaños de Kate Middleton

El príncipe Eduardo ha sido el elegido para representar a la familia real en el funeral del ex presidente norteamericano Jimmy Carter en Washington. El rey Carlos III ha encargado esta tarea a su hermano menor, duque de Edimburgo, que se ha convertido junto a su esposa en uno de los miembros más importantes de la institución en los últimos tiempos. Tal como ha trascendido, el tío del príncipe de Gales volará a Estados Unidos para asistir a las exequias, en una fecha simbólica para los Windsor, ya que coincide con el cumpleaños de la princesa de Gales.

Desde la casa real no han confirmado los motivos por los cuales el monarca ha decidido que sea su hermano menor el que le represente en el funeral del ex presidente, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 100 años en su casa de Georgia. Las exequias se can a celebrar en la Catedral Nacional de Washington y está previsto que asistan los cinco presidentes estadounidenses vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump.

Jimmy Carter firmando un libro. (Foto: Gtres).

La elección de Eduardo para representar al monarca en esta cita ha generado cierta sorpresa, aunque, a la vez, supone una muestra de la confianza de Carlos III en su hermano menor, en un momento delicado para la institución por los acontecimientos de los últimos tiempos. Hay que recordar que el propio Carlos asistió a las exequias de Ronald Reagan y George Bush padre aunque, en ese momento, era aún príncipe de Gales.

En esta ocasión el monarca podría haber confiado la tarea a su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Sin embargo, la ceremonia coincide en el tiempo con el 43 cumpleaños de la princesa de Gales. Una fecha especial para la familia, dado que es el primer aniversario que Kate Middleton celebra después de haber terminado su tratamiento de quimioterapia. Desde el Palacio de Kensington no han dado detalles sobre los planes de la familia real para esta fecha, aunque no hay nada previsto en la agenda oficial, por lo que se espera que haya algún tipo de celebración privada.

El príncipe Eduardo en Norfolk. (Foto: Gtres).

En principio, el duque de Edimburgo no estará acompañado de su esposa, que permanecerá en el Reino Unido. Sophie es otra de las figuras clave de la institución y, además, mantiene una relación muy estrecha con la princesa de Gales.

Un año importante para la familia real

Aunque la mayoría de los miembros de la familia real aún no ha retomado sus compromisos oficiales tras las fiestas navideñas, se espera que los próximos meses sean muy intensos para los Windsor, sobre todo, porque todas las miras están puestas en la paulatina vuelta a la agenda de Kate Middleton.

La princesa de Gales ya ha participado en algunas citas importantes, pero todavía no se tienen detalles concretos sobre cómo será su agenda en los próximos meses. A pesar de que ya ha terminado el tratamiento de quimioterapia, desde la institución no quieren presionarla y será ella junto a sus médicos los que determinen su calendario.