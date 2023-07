La Reina Sofía interrumpe sus vacaciones por un motivo muy especial

Comienza oficialmente la primera semana de la Familia Real en Mallorca, aunque la Reina Sofía lleva ya varios días instalada en Marivent. Este viernes, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades y compromisos previstos para los próximos días. El Rey Felipe llegó a la isla el pasado miércoles y ya el jueves inauguró su agenda con las audiencias a las autoridades baleares. A la espera de la llegada de su mujer y sus hijas, el monarca ha estado entrenando para la Copa del Rey de Vela, que comienza este domingo. Precisamente el mismo día en el que la Reina Letizia tiene su primer acto en Palma, en el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest.

El rey Felipe VI navegando / Gtres

La próxima semana no será muy intensa para los Reyes y sus hijas. Aunque todavía no se sabe con certeza cuándo podremos ver en público a la Princesa Leonor y a la infanta Sofía, sí que se ha anunciado que el próximo día 3 de agosto se celebrará la tradicional recepción a autoridades y representantes de la sociedad civil. Una cita que, por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo en el Palacio de Marivent. En principio, solo está prevista la presencia de Sus Majestades, pero a esta cita nunca falta la Reina Sofía. No se sabe si este año podrían acompañar a los Reyes la Princesa Leonor y la infanta Sofía, dado que la heredera está ya muy cerca de la mayoría de edad y cada vez tiene más compromisos oficiales.

El Rey Felipe en una audiencia en Mallorca. / Casa Real

La que sí tiene una cita importante en los próximos días es la Reina Sofía. La madre de Felipe VI lleva en Mallorca aproximadamente una semana, pero tendrá que interrumpir sus vacaciones para viajar a Granada, donde va a asistir al acto conmemorativo por el 30 aniversario de Su Majestad el Rey Balduino de Bélgica. Un acto que se va a celebrar en la Residencia Astrida y que es una iniciativa de la Fundación INEIS.

Más allá de la recepción a las autoridades y personalidades de la sociedad civil, no hay previstos más compromisos oficiales para la Familia Real hasta el sábado, cuando el Rey presida la entrega de los trofeos de la regata de la Copa del Rey de Vela. Una ocasión perfecta para que después toda la familia aproveche para salir a cenar, como ya ha ocurrido en años anteriores, aunque habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

La Reina Sofía en una imagen de archivo en Mallorca. / Gtres

Las vacaciones oficiales de la Familia Real este verano van a ser un tanto atípicas. Por un lado, la situación política va a condicionar la agenda del monarca de cara a la segunda mitad de agosto, con la constitución de las Cortes y las rondas de consultas. A esto hay que añadir el viaje que don Felipe tiene previsto a Paraguay para la toma de posesión del nuevo presidente y el inicio de la formación militar de la Princesa Leonor, que tiene que ingresar en la Academia de Zaragoza el 17 de agosto.