La hoja de ruta de la Princesa Leonor, ‘condicionada’ por la agenda política

Quedan pocos días para que la Familia Real llegue a Mallorca pero, este año, no será como los anteriores. Sabíamos que la incorporación de la Princesa Leonor a su primer año de formación militar en la Academia de Zaragoza iba a condicionar las vacaciones familiares este año, pero, ahora, hay un factor más que tendrá repercusión en la agenda del Rey y su familia.

La Princesa Leonor en Zaragoza. / Gtres

Está previsto que don Felipe estrene su agenda este miércoles con una serie de audiencias en el Palacio de la Almudaina, mientras que doña Letizia estará el domingo en la ceremonia de clausura de un festival de cine al que nunca falta. Por el momento, no se sabe cuándo veremos a la Princesa Leonor y a la infanta Sofía, aunque sí parece que la tradicional recepción a autoridades baleares se llevará a cabo sobre el 3 de agosto.

Pese a que no se tiene constancia de cuánto tiempo pasará la Familia Real en Palma, la incorporación de Leonor a Zaragoza el día 17 hace pensar que no podrá alargar su estancia demasiado. No obstante, esa no será la única fecha que marcará la agenda. Tras el ajustado resultado de los comicios de este pasado 23 de julio, ahora comienza la cuenta para ver las posibilidades de cara a un próximo Gobierno. Una situación que afecta directamente al Rey.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía juntas en Gerona. / Gtres

En estos momentos, PSOE y PP han empezado a buscar los apoyos para poder afrontar los próximos pasos y poder gobernar, pero el escenario es complicado. Es más, se abre la posibilidad de un bloqueo, tal como ocurrió en 2016 y 2019. Esto condiciona la agenda del monarca y, de paso, la de la Princesa, que, en teoría, tendría que jurar la Constitución en otoño, al cumplir la mayoría de edad.

Hasta que llegue el momento, lo que está claro es que las próximas semanas, a pesar de la temporada estival, van a ser intensas para el Rey. Al margen de sus compromisos en Mallorca, el 15 de agosto, dos días antes de que Leonor se estrene en Zaragoza, Su Majestad podría acudir a la toma de posesión de Santiago Peña, nuevo presidente de Paraguay. Don Felipe nunca falta a estos compromisos desde su etapa como príncipe de Asturias.

El Rey Felipe VI en un acto en Madrid / Gtres

El mismo día en el que Leonor ingresa en Zaragoza, se prevé que se proceda a la constitución de las dos cámaras y el Rey tendrá que recibir a la presidenta del Congreso en funciones, que será la encargada de informarle de la composición y le entregará la listas. Será en los siguientes días cuando convoque a consultas a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. En estas consultas se informa al soberano sobre la composición del nuevo Parlamento, de cara a proponer al candidato que más posibilidades tenga para la investidura. En esta ocasión, el PP es que más votos ha obtenido, pero esto no significa que tenga los apoyos necesarios para poder ser investido.

En principio, la primera sesión del debate se celebra a finales de agosto o comienzos de septiembre y se abre un plazo de dos meses para que se alcance el consenso. Si esto no ocurriera, las Cortes se disolverían y se tendrían que convocar unas nuevas elecciones, que se celebrarían a final de año. Este último escenario podría afectar directamente a una de las citas más importantes de la Princesa, la jura de la Constitución. Las Cortes podrían estar disueltas o a punto de disolverse cuando Leonor alcanzase la mayoría de edad.

El Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela / Gtres

La heredera cumple 18 años el próximo 31 de octubre y, si como parece, sigue los pasos de su padre, debería jurar la Constitución el mismo día que alcance la mayoría de edad. No obstante, no hay ninguna norma que obligue a ello y, en realidad, el acto podría retrasarse, pero quizás perdería valor simbólico. Solo queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.